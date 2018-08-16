Пастор как повод для санкций: США приготовили для Турции новые ограничения

В Минфине США заявили, что могут ввести ряд дополнительных ограничений в отношении Турции.

Американский министр финансов Стивен Мнучин не исключил новых санкций в отношении Турции. Об этом он заявил на заседании президентского кабинета под председательством Дональда Трампа.

По словам министра, у Вашингтона еще остались меры, которые могут воздействовать на Анкару. Он подчеркнул, что если Турция не желает новых санкций, то она должна освободить пастора Эндрю Брансона.

«У нас есть еще, что мы планируем сделать, если они его быстро не освободят», - подчеркнул он.

Примечательно, что накануне в Белом доме заявили, что увеличение пошлин на турецкие сталь и алюминий не связаны с судьбой Брансона. При этом в Госдепе отметили, что на ближайшее время переговоров по пастору с турецкой стороной не запланировано.

Напомним, что Турция подозревает протестантского пастора Эндрю Брансона в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «Террористической организацией фетхуллахистов».

На данный момент он находится под домашним арестом. Американскому пастору по выдвинутым обвинениям грозит до 35 лет лишения свободы.