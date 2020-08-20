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Пассивность России дала США веру во вседозволенность - эксперт

20 августа 2020, 12:00  •  22 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
У Москвы есть способ исправить ситуацию
США ведут грязную игру на постсоветском пространстве, потому что не верят в способность России дать им отпор. Новинки российского военпрома, гиперзвуковые ракеты и другие уникальные системы вооружения американцы воспринимают как некие фантазии, отметил политолог Евгений Сатановский. В результате Россия получает госперевороты у своих границ.
"Может, их бомбить начнем? Выбрать какое-нибудь место, которое не жалко, чтобы грохнуть по нему", - предложил аналитик.
По его словам, это единственный способ разуверить американцев в собственной исключительности. При этом не нужно бить по гражданским или культурным объектам, жертвы надо исключить, пояснил политолог в эфире "Вести ФМ". Но удар должен быть таков, чтобы и в США, и в России поняли: Москва готова серьезно отстаивать свои интересы. Пассивная позиция будет вызывать только новые санкции, приводит РИА ФАН мнение политолога.
Ранее Сатановский назвал передислокацию войск США и НАТО в Европе подготовкой войны с Россией. По его данным, вооруженный конфликт продлится годы, а начнется совсем скоро – политолог сожалеет, что его дети и внуки уже не смогут жить в мирное время.
Накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон готовится ввести новые санкции против России за ее сотрудничество с Ираном. При этом ограничения в отношении "Северного потока – 2" уже реально застопорили дорогостоящий проект, в котором заинтересована не только Россия, но и страны Евросоюза.

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