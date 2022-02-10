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Пассианарность Михаила Задорнова в политике, «Открытии» и банке «РГС»
10 февраля 2022, 18:30 • 47 • Аналитика
Бывший министр финансов России Михаил Задорнов, занимавший этот пост при с 1997 по 1999, со надеется дорого продать и «Открытие», и убыточный банк «РГС». Он занял 4 место с конца в прошлом году. Какую роль в этом играет Эльвира Набиуллина и ЦБ?
Сюжет: Банки и финансовый кризис
Мы пытаемся одёрнуть плотные кулисы внутрибанковской российской действительности. Не так-то это просто. Портьерная ткань, пеленой осевшая на глаза рядового пайщика, кредитора, вкладчика имеет неподъемный вес, а все лебёдки, шпагаты, тросы и домкраты, как оказалось, в руках одних и тех же персон, заявивших о себе в новейшей отечественной истории.
Помните, как мы кляли последними буквами русского алфавита «переходный период» начала 90-ых. Эксперименты над нашим терпением проводили все, кому не лень. Все, кто хоть на толику имел представление о «дебете и кредите» и имел доступ к рулю Страны.
Легендарная программа «500 дней», о которой помнит старшее поколение, очень бурно обсуждалась как в кухонном пространстве коммуналок, так и кулуарах власти. Не суждено было ей свершиться. Почему? Об этом мы не будем рассказывать, не о том речь, но напомним её основные посылы – это важно для дальнейшего понимания современных процессов.
Всё очень просто и красивы, программа «500 дней» содержала следующие предложения:
Авторами этой программы было 14 человек, в числе которых и Михаил Михайлович Задорнов. Будучи на тот момент экспертом планово-бюджетной комиссии Верховного Совета СССР, а потом и членом Государственной комиссии по экономической реформе Совета Министров РСФСР, он настаивал на том, что цивилизованное общество, никак не может обойтись без прозрачности и честной конкуренции в экономики, по его мнению, нельзя допускать вмешательство государства в естественные, эволюционные процессы становления и развития отечественного предпринимательства и, как неотъемлемого рыночного инструмента – кредитно-финансовой системы.
Всё это есть в материалах программы «500 дней».
Стоит ли оценивать поведение текущих управленцев и самого Задорнова в текущей ситуации в соответствии с заявленными постулатами? Развал империи завершён. И теперь прежде либеральные фигуры предпочитают теплые посты управленцев в государственных структурах. Вот и сам Задорнов осел в квазигосударственном «Открытии». Прекрасно себя чувствует, распределяя бюджеты спускаемые сверху. Почти через 30 лет Михал Михалыч по-прежнему ратует за реформы «всея державы». В интервью РБК высказал свою позицию:
«…нужно менять целый ряд базовых направлений в работе правительства, нужны принципиально другие инвестиции… нельзя уподобляться советскому Политбюро. Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2%. Но какой людям от этого прок, если в магазинах не было продуктов, нельзя было самое необходимое в хозяйстве купить, за обувью и холодильниками в очереди записывались. Рост ВВП нужен, чтобы улучшать жизнь людей. Это два абсолютно связанных показателя…»
Правильные слова. Однако возникает вопрос. Почему же Михаил Михайлович Задорнов, возглавляя на сегодняшний день 2 крупных банка, не способен реализовать свои замыслы без помощи государства – своими силами, как подобает талантливому предпринимателю, бизнесмену.
Михаил Задорнов очень любит выступать с позиции крупнейшего акционера и председателя правления банка «ФК Открытие». И никак не хочет говорить о том, что под его крылом находится и «РГС банк», который, по итогам 2021 года занял почётное 4 место в списке самых убыточных банков. Итоговый убыток составил 2,7 миллиарда рублей.
Михаил Задорнов в этом банке занимает почётную и важную должность Председателя совета директоров. А основным учредителем «РГС банка» является ПАО Банк «ФК Открытие» с долей в 99,99999646 %
А сам Михаил Михайлович с января 2018 года по данным ЦБ значится как «лицо, значительно контролирующее финансовую организацию». Т.е. в «РГС банке» от него многое, что зависит.
В 2005 году Михаил Задорнов оставил свою политическую карьеру и с подачи главы ВТБ Андрея Костина погрузился в банковскую сферу. Его ждали великие посты и в этой сфере:
Руководить «Открытием» он начал уже 2017 году. С его слов, сказанных со страниц Forbes:
«У меня было ощущение, что я работаю на кладбище» — так Михаил Задорнов описывает лето 2017 года.
Для делового человека, грамотного экономиста самое время проявить себя и зарекомендовать как талантливого управленца. Доказать собственными силами, что он способен, как писал в программе «500 дней», рыночными методами и средствами поднять экономику, ну не государства, хотя бы одного участника – банка.
Но нет же, проще всего, посоветоваться с друзьями, коллегами, вспомнить свою управленческую сущность и… внести предложение в закон.
Мы не знаем наверняка – это всего лишь наша версия – но подумайте сами, какое совпадение! Именно в 2017 году был введён механизм финансового оздоровления с участием Банка России, который предусматривает оказание ЦБ финансовой помощи банкам.
На сайте ЦБ указано:
«Внедрение данного механизма финансового оздоровления направлено на:
Ничего не напоминает? Формулировки уж очень красивые, подстатье программе «500 дней». Или у нас паранойя и галлюцинации? Тогда: «Пардон!».
Но вернёмся к нашим баранам. Точнее сказать к стаду Михаила Задорного. С присущим только министрам финансов оптимизмом Михал Михалыч задорно декларирует коллегам из РБК о планах на «ФК Открытие» и еще с ними:
«Стать не просто быстрорастущим, а эффективным банком, входящим в топ-5 системообразующих банков страны, банком, интересным инвесторам.
Что мы для этого сделаем? Создадим современную технологическую банковскую платформу и превратим «Открытие» в сервис для своих и партнерских продуктов с финансовой составляющей. Сервисы, которые мы развиваем на базе этой технологической платформы, соответствуют конкретным потребностям клиентских сегментов. Например, Банкавто (проект РГС Банка) — сервис для автовладельцев — или «Точка» — значимый сервис на рынке для индивидуальных предпринимателей и микробизнеса. За всем этим стоят конкретные цифры и ориентиры, над достижением которых мы уже работаем и в банке, и в группе».
Об этом он говорил еще осенью 2021 года. А на деле мы видим, что Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» («РГС банке») в убытке.
Интересно, что в этом случае придумает Михаил Задорнов, как вытащит из ямы этот банк? Очередным административным ресурсов? Бюджетом России? Практически угадали.
В ноябре 2021 года на пресс-конференции Михаил Задорнов сообщил о готовящейся в 2022 году интеграции «РГС Банка» в состав материнской банка «ФК Открытие».
Михаил Задорнов официально заявил:
«Я могу подтвердить, что мы планируем интеграцию «Открытия» и РГС банка в 2022 году. Сейчас у нас совместный управляющий комитет из менеджмента двух банков планирует сроки, порядок, клиентскую работу, потому что нам важно при этом не только сохранить, но и нарастить клиентскую базу уже объединенного банка. Мы уже более точные сроки и финансовые параметры этого объединения до конца этого года сможем сделать публичными. Пока мы сейчас в работе».
Интегрировать банк в банк, размыть убытки одного и раздуть клиентскую базу другому. План сомнительный. Монстр уже подготовлен к продаже – мы об это писали. Будет интересно узнать, кому всё-таки достанется такое счастье?
А пока, мы делаем выводы, что, по нашей версии, все эти ТОП-менеджеры из числа «новоявленных», мыслят так как наставляли еще в Госплане и Политбюро. И в это раз никак не обойтись без поддержки ведомства Эльвиры Набиуллиной. Нам кажется, что именно у неё в руках все тросы и канаты от банковских кулис. А рыночная экономика как не состоялась, так и не состоится. По крайней мере ближайшие 500 дней.
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