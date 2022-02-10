Пассианарность Михаила Задорнова в политике, «Открытии» и банке «РГС»

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов, занимавший этот пост при с 1997 по 1999, со надеется дорого продать и «Открытие», и убыточный банк «РГС». Он занял 4 место с конца в прошлом году. Какую роль в этом играет Эльвира Набиуллина и ЦБ?

Сюжет: Банки и финансовый кризис

Мы пытаемся одёрнуть плотные кулисы внутрибанковской российской действительности. Не так-то это просто. Портьерная ткань, пеленой осевшая на глаза рядового пайщика, кредитора, вкладчика имеет неподъемный вес, а все лебёдки, шпагаты, тросы и домкраты, как оказалось, в руках одних и тех же персон, заявивших о себе в новейшей отечественной истории.

Помните, как мы кляли последними буквами русского алфавита «переходный период» начала 90-ых. Эксперименты над нашим терпением проводили все, кому не лень. Все, кто хоть на толику имел представление о «дебете и кредите» и имел доступ к рулю Страны.

Легендарная программа «500 дней», о которой помнит старшее поколение, очень бурно обсуждалась как в кухонном пространстве коммуналок, так и кулуарах власти. Не суждено было ей свершиться. Почему? Об этом мы не будем рассказывать, не о том речь, но напомним её основные посылы – это важно для дальнейшего понимания современных процессов.

Всё очень просто и красивы, программа «500 дней» содержала следующие предложения:

приватизация государственной собственности;

децентрализация управления экономикой;

переход к свободному ценообразованию;

предоставление благоприятных условий для развития частного предпринимательства.

Авторами этой программы было 14 человек, в числе которых и Михаил Михайлович Задорнов. Будучи на тот момент экспертом планово-бюджетной комиссии Верховного Совета СССР, а потом и членом Государственной комиссии по экономической реформе Совета Министров РСФСР, он настаивал на том, что цивилизованное общество, никак не может обойтись без прозрачности и честной конкуренции в экономики, по его мнению, нельзя допускать вмешательство государства в естественные, эволюционные процессы становления и развития отечественного предпринимательства и, как неотъемлемого рыночного инструмента – кредитно-финансовой системы.

Всё это есть в материалах программы «500 дней».

Стоит ли оценивать поведение текущих управленцев и самого Задорнова в текущей ситуации в соответствии с заявленными постулатами? Развал империи завершён. И теперь прежде либеральные фигуры предпочитают теплые посты управленцев в государственных структурах. Вот и сам Задорнов осел в квазигосударственном «Открытии». Прекрасно себя чувствует, распределяя бюджеты спускаемые сверху. Почти через 30 лет Михал Михалыч по-прежнему ратует за реформы «всея державы». В интервью РБК высказал свою позицию:

«…нужно менять целый ряд базовых направлений в работе правительства, нужны принципиально другие инвестиции… нельзя уподобляться советскому Политбюро. Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2%. Но какой людям от этого прок, если в магазинах не было продуктов, нельзя было самое необходимое в хозяйстве купить, за обувью и холодильниками в очереди записывались. Рост ВВП нужен, чтобы улучшать жизнь людей. Это два абсолютно связанных показателя…»

Правильные слова. Однако возникает вопрос. Почему же Михаил Михайлович Задорнов, возглавляя на сегодняшний день 2 крупных банка, не способен реализовать свои замыслы без помощи государства – своими силами, как подобает талантливому предпринимателю, бизнесмену.

Михаил Задорнов очень любит выступать с позиции крупнейшего акционера и председателя правления банка «ФК Открытие». И никак не хочет говорить о том, что под его крылом находится и «РГС банк», который, по итогам 2021 года занял почётное 4 место в списке самых убыточных банков. Итоговый убыток составил 2,7 миллиарда рублей.

Михаил Задорнов в этом банке занимает почётную и важную должность Председателя совета директоров. А основным учредителем «РГС банка» является ПАО Банк «ФК Открытие» с долей в 99,99999646 %

А сам Михаил Михайлович с января 2018 года по данным ЦБ значится как «лицо, значительно контролирующее финансовую организацию». Т.е. в «РГС банке» от него многое, что зависит.

В 2005 году Михаил Задорнов оставил свою политическую карьеру и с подачи главы ВТБ Андрея Костина погрузился в банковскую сферу. Его ждали великие посты и в этой сфере:

2005 год — президент-председатель правления банка «ВТБ 24»;

2010 год — председатель Совета директоров ООО СК «ВТБ Страхование»;

2011 год — председатель Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»;

2015 год — член Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;

2016 год — член наблюдательного совета ПАО «Почта Банк»;

с декабря 2016 по май 2017 — член правления банка ВТБ;

с января 2018 года — председатель правления банка «ФК Открытие».

Руководить «Открытием» он начал уже 2017 году. С его слов, сказанных со страниц Forbes:

«У меня было ощущение, что я работаю на кладбище» — так Михаил Задорнов описывает лето 2017 года.

Для делового человека, грамотного экономиста самое время проявить себя и зарекомендовать как талантливого управленца. Доказать собственными силами, что он способен, как писал в программе «500 дней», рыночными методами и средствами поднять экономику, ну не государства, хотя бы одного участника – банка.

Но нет же, проще всего, посоветоваться с друзьями, коллегами, вспомнить свою управленческую сущность и… внести предложение в закон.

Мы не знаем наверняка – это всего лишь наша версия – но подумайте сами, какое совпадение! Именно в 2017 году был введён механизм финансового оздоровления с участием Банка России, который предусматривает оказание ЦБ финансовой помощи банкам.

На сайте ЦБ указано:

«Внедрение данного механизма финансового оздоровления направлено на:

сокращение расходов государства,

сокращение сроков оздоровления банков,

повышение эффективности контроля за использованием государственных средств,

создание равных конкурентных условий для деятельности кредитных организаций».

Ничего не напоминает? Формулировки уж очень красивые, подстатье программе «500 дней». Или у нас паранойя и галлюцинации? Тогда: «Пардон!».

Но вернёмся к нашим баранам. Точнее сказать к стаду Михаила Задорного. С присущим только министрам финансов оптимизмом Михал Михалыч задорно декларирует коллегам из РБК о планах на «ФК Открытие» и еще с ними:

«Стать не просто быстрорастущим, а эффективным банком, входящим в топ-5 системообразующих банков страны, банком, интересным инвесторам.

Что мы для этого сделаем? Создадим современную технологическую банковскую платформу и превратим «Открытие» в сервис для своих и партнерских продуктов с финансовой составляющей. Сервисы, которые мы развиваем на базе этой технологической платформы, соответствуют конкретным потребностям клиентских сегментов. Например, Банкавто (проект РГС Банка) — сервис для автовладельцев — или «Точка» — значимый сервис на рынке для индивидуальных предпринимателей и микробизнеса. За всем этим стоят конкретные цифры и ориентиры, над достижением которых мы уже работаем и в банке, и в группе».

Об этом он говорил еще осенью 2021 года. А на деле мы видим, что Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» («РГС банке») в убытке.

Интересно, что в этом случае придумает Михаил Задорнов, как вытащит из ямы этот банк? Очередным административным ресурсов? Бюджетом России? Практически угадали.

В ноябре 2021 года на пресс-конференции Михаил Задорнов сообщил о готовящейся в 2022 году интеграции «РГС Банка» в состав материнской банка «ФК Открытие».

Михаил Задорнов официально заявил:

«Я могу подтвердить, что мы планируем интеграцию «Открытия» и РГС банка в 2022 году. Сейчас у нас совместный управляющий комитет из менеджмента двух банков планирует сроки, порядок, клиентскую работу, потому что нам важно при этом не только сохранить, но и нарастить клиентскую базу уже объединенного банка. Мы уже более точные сроки и финансовые параметры этого объединения до конца этого года сможем сделать публичными. Пока мы сейчас в работе».

Интегрировать банк в банк, размыть убытки одного и раздуть клиентскую базу другому. План сомнительный. Монстр уже подготовлен к продаже – мы об это писали. Будет интересно узнать, кому всё-таки достанется такое счастье?

А пока, мы делаем выводы, что, по нашей версии, все эти ТОП-менеджеры из числа «новоявленных», мыслят так как наставляли еще в Госплане и Политбюро. И в это раз никак не обойтись без поддержки ведомства Эльвиры Набиуллиной. Нам кажется, что именно у неё в руках все тросы и канаты от банковских кулис. А рыночная экономика как не состоялась, так и не состоится. По крайней мере ближайшие 500 дней.