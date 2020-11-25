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Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык

25 ноября 2020, 00:45  •  157 • Украина

В Одессе произошёл скандал в общественном транспорте, по которому можно судить об отношении жителей города к украинскому языку.

К сожалению, назвать это отношение сложно даже терпимым, не говоря уж о том, чтобы идентифицировать его хорошим.

Скандал случился в одесском трамвае, где пассажиры гневно отреагировали на украиноязычную пассажирку-пенсионерку. Видео инцидента сегодня появилось в телеграм-канале «Х**вая Одесса», а далее распространилось по украинским СМИ.

Дата съёмки видео не уточняется, однако, указывается, что инцидент случился в трамвае маршрута № 5.

«Бабуля заставляла всех говорить на украинском языке, но люди дали отпор», – написали авторы канала.

На видео видно пожилую женщину в маске, которая сидела возле окна. Одна из пассажирок заявила, что «не хочет на украинском говорить».

«Не хочешь, падло? Сдохнешь, с**а, до вечера!», – по-хамски ответила ей женщина.

«Я не хочу, а ты балакай», – парировала пассажирка. Пожилая женщина ей ответила, что она «розмовляє». После этих слов к ней подошел мужчина в сером пальто и посоветовал ей отправляться в западные регионы страны.

«В тюрьму хочешь? Я тебе устрою сейчас!.. Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!», – заявил он.

Против хамоватой пропагандистки украинского языка ополчилась еще одна женщина, заявившая, что «выбросить ее надо отсюда». Пассажиры также выдвигали предложения вызвать к пенсионерке полицию.

Мужчина в пальто, в свою очередь, также грозился выбросить женщину из трамвая и «посадить ее на баланду», заявив, что «он и есть полиция».

В итоге никто не пострадал, а участники «дебатов» порекомендовали друг другу «не гавкать».

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