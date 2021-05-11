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Пассажиры бегом покидали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - видео
11 мая 2021, 23:20 • 41 • В мире
Из-за массированного ракетного удара, нанесённого из сектора Газа, в Тель-Авиве объявили эвакуацию в аэропорту имени Бен-Гуриона. На видеозаписи, сделанной очевидцем, заснято, как люди бегом покидают здание аэрокомплекса.
В Израиле вечером 11 мая зазвучала сирена воздушной тревоги. Из сектора Газа были запущены десятки ракет. В СМИ сообщалось, что атака была произведена палестинскими радикалами.
Для нейтрализации ракет была задействована система ПРО "Железный купол".
В связи с обострением ситуации была начата эвакуация людей из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Один из пассажиров заснял на видео, что в эти минуты происходит в Израиле.
На видеозаписи, сделанной в аэропорту, запечатлено, как люди бегом покидают здание воздушной гавани. Фоном служит громко звучащая сирена воздушной тревоги.
Отмечается, что международный аэропорт временно прекратил работу, а рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, перенаправляют на Кипр.
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