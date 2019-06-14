Паспорта России против конфискации: "Недоработавшие" власти Украины хотят отомстить жителям Донбасса

Первые 34 жителя ДНР пересекли границу с Россией для того, чтобы получить российское гражданство. Об этом рассказал глава миграционной службы Донецкой народной республики Владимир Краснощека.

Согласно предварительным данным, республиканские власти передали в РФ около 7,5 тысячи пакетов с документами.

"Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют", - пояснил он.

Позднее стало известно о том, что 60 граждан ДНР и ЛНР получили российские паспорта в Ростовской области по упрощённой процедуре.

Отметим: ранее глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал, что почти все жители республики планируют оформить российские паспорта. Очередь на получение паспортов ЛНР, без которых нельзя подать документы на оформление паспортов России, расписана до конца июня 2019 года.

По данным властей РФ, порядка 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик рассчитывают получить российское гражданство.

Фото: twitter.com/A_Gasparyan

Порядок оформления документов

В конце апреля глава государства Владимир Путин подписал указ, облегчающий для жителей Донбасса процесс оформления российского гражданства. В МВД России уже подготовили разъяснения, отметив, что жители ДНР и ЛНР могут подать заявления без отказа от украинского гражданства.

Приём заявок осуществляется через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР, а изучаются они на территории Ростовской области. Срок рассмотрения документов может достигать трёх месяцев.

"Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР", - подчеркнули в ведомстве.

Как уточнил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, оформляющим российские паспорта жителям ДНР и ЛНР необходимо зарегистрироваться на территории РФ, чтобы претендовать на пенсии. Как утверждает политик, выплата пенсий для новых граждан не составит проблем для ПФР и Фонда соцстрахования.

Киев угрожает конфискацией имущества

Планы Москвы последовательно критикует Киев. В частности, украинские политики пообещали лишить оформивших российские паспорта людей гражданства и пенсий. А 4 июня депутат Верховной рады Олег Мусий внёс на рассмотрение парламента законопроект о конфискации имущества граждан Украины, получивших российские паспорта и проживающих в Донбассе.

Ещё один депутат - Семён Семёнченко разработал другой документ, согласно которому гражданство Украины будет автоматически аннулировано в том случае, если украинец получит российский паспорт. По словам политика, в случае принятия документа последний затронет тех, кто "на шестом году агрессии не уважает Украину".

Другую точку зрения на процесс озвучила депутат Рады Надежда Савченко. Она считает, что Москва воспользовалась недоработкой Киева.

"Украина попросту не открыла окно возможностей для жителей Донбасса. Этой возможностью воспользовалась Россия", - пояснила она.

Как рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, его не удивляет предложение украинских политиков о конфискации имущества, так как ранее нардепы одобрили дискриминационный закон о тотальной украинизации.

"Такие заявления я бы не стал воспринимать всерьёз, потому что Украина вступает в фазу предвыборной гонки", - заявил он ФАН.