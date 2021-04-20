Паспорт на чужое имя: Молдавия открестилась от скандала с Бошировым и Петровым

В Молдавии заявили, что не выдавали молдавский паспорт Петрову и Боширову. Номер документа, о котором говорили СМИ, принадлежит другому человеку.

Найденный молдавский паспорт у граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, выданный на имя Николае Попы 1979 года рождения, документ с номером A3194368, принадлежит другому лицу. Об этом заявили в Кишинёве после проверки документа.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что у Петрова и Боширова могут быть молдавский паспорт на имя Николае Попы и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова.

По словам Агентства государственных услуг Молдавии, в государственном регистре населения Молдавии нет человека с указанными данными. Паспорт с указанным номером A3194368 является документом другого человека.

Напомним, ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из страны выслали 18 русских диппредставителей. Чешская полиция же объявила Петрова и Боширова в розыск.