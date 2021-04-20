Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / Политика

Паспорт на чужое имя: Молдавия открестилась от скандала с Бошировым и Петровым

20 апреля 2021, 20:15  •  77 • Политика
В Молдавии заявили, что не выдавали молдавский паспорт Петрову и Боширову. Номер документа, о котором говорили СМИ, принадлежит другому человеку.
Найденный молдавский паспорт у граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, выданный на имя Николае Попы 1979 года рождения, документ с номером A3194368, принадлежит другому лицу. Об этом заявили в Кишинёве после проверки документа.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что у Петрова и Боширова могут быть молдавский паспорт на имя Николае Попы и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова.
По словам Агентства государственных услуг Молдавии, в государственном регистре населения Молдавии нет человека с указанными данными. Паспорт с указанным номером A3194368 является документом другого человека.
Напомним, ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из страны выслали 18 русских диппредставителей. Чешская полиция же объявила Петрова и Боширова в розыск.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
20 апреля 2021, 12:55
"Что-то многократно лопнуло": Меркель высказалась об отношениях с Россией. Коц выдал прогноз
20 апреля 2021, 12:55
Русские асы устроили американцам "чёрный четверг": 20 минут боя и недельный траур
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого ...
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили с...
20 апреля 2021, 01:00
"Пусть боятся "Коралла": Турки возмутились русским намёком на печальну...
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Сканд...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 20:20
Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
18 апреля 2021, 07:45
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
16 апреля 2021, 23:40
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лакомый кусок"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.