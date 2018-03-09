Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб • 266 • Война







«Шклявые красотки» западных спецслужб





– Александр, случилось непоправимое – широко известная в узких кругах гражданка Белоруссии Настя Рыбка ждет американского политического убежища в Таиланде. Как такое могло произойти и чем это чревато?



– Вообще-то чревато, и зело. Вся эта история с Настей, несмотря на ее внешнюю карикатурность и некий идиотизм, имеет далеко идущие цели и похожа на тщательно продуманную операцию американских спецслужб. Вообще у меня складывается впечатление, что «дяди Бакенбарды» (так мы называем рыцарей плаща и кинжала из Лэнгли) «пасли» и сопровождали Рыбку давно. Сдается мне, что она вообще была у них на содержании – как «спящий» агент. Вообще именно «бакенбарды» в 90-е подкинули российским свежеиспеченным «хозяевам жизни», на которых богатство свалилось, как цветочный горшок с подоконника, идею создания инкубаторов красоток – с последующим их распылением по офисам и коридорам власти. Все эти конкурсы «Мисс Россия», «Мисс Европа» и т.д. во многом создавались под запросы олигархов и политического истеблишмента страны. Выкупив у агентства очередную «миску», ее владелец потом мерялся своей «булавой» с коллегами по цеху: вот, мол, смотрите, какой я крутой! Завидуйте, смерды, и облизывайтесь. Вот так вам всем. Дешевые понты, но срабатывало безотказно.



Хотя сама идея, конечно, была прекрасной. Красотки, сами того не желая, становились «спящими» агентами. А «баки» скачивали через них массу полезной и крайне интересной информации. При «мягкой» вербовке клиента она могла сыграть ключевую роль.



– А какой резон красотке, купающейся в лучах славы и роскоши богатого папика, сливать криминальную инфу западным спецслужбам?



– Пока она купается – ни малейшего. Но практика и жизнь показывают, что «счастье купания» у этих красоток долгим не бывает. Папику она рано или поздно надоедает, и он сбрасывает ее за борт. Зачастую без временного пособия. Правда, если «миска» успевала нарожать ему спиногрызов, у нее появлялся шанс стать его законной женой или как минимум получить откупной. Но в планы «баков» это не входило. Поэтому «миски» либо стерилизовались, либо подбирались изначально нерожабельными. Помнишь, какие нам навязывались в то время стандарты красоты? На Украине, откуда я родом, таких красавиц называют «шклявыми». А в Москве мы их прозвали «Мисс Бухенвальд» – тощие, высокие, костлявые, талия от подмышек, ноги от корней зубов. Они и разлетались по офисам. Но после слива «бухенвальды» становились самыми желанными агентами «баков». Мстительность женщины, которую лишили надежд на высокие стандарты жизни (каковые она уже вкусила) или на семейное счастье, не знает границ. Она про своего бывшего расскажет даже то, чего никогда и не было. А если станет публичной – как Настя Рыбка, также и то, что ей услужливо подскажут «кураторы».



– А что мешало российским спецслужбам создавать такие инкубаторы красавиц самим?



– Ну, раньше такая практика в том или ином виде была. Все валютные интердевочки, работавшие в московских и питерских «Интуристах», как и валютчики, были под нашим жестким колпаком. С ними была джентльменская договоренность – им давали зарабатывать, а девчонкам даже помогали устраивать личную жизнь, если они хотели обручиться с иностранцами. И отпускали за рубеж.



– Такие случаи бывали?



– Да, и довольно часто. Среди этих львиц были такие красотки – закачаешься. Лучше, чем в Голливуде. Софи Лорен и Джина Лоллобриджида отдыхают.



– А сами ребята с Литейного и Лубянки не хотели попользоваться услугами этих «Софи Лорен из «Интуриста» и «Националя»? Генерал Дж. Вотел: Русские ЗРК очень нервируют наших летчиков



– Искус был велик, что и говорить. Особенно когда ты молод, холост, а организм круглые сутки исполняет лихую песню «Играй-гормон». Но любой интим с «Софи Лорен» автоматически означал крах карьеры. А вот оперативники из МВД, курировавшие «интердевочек», могли позволить себе такую роскошь. Они называли это «интерсубботник». И еще над нами глумились: «Ну что, чекист? Близок костерок, да не погреешься? Ничего, твою холодную голову горячее сердце Дзержинского согреет…». Наши оперативники в баре «Националя» даже дрались с ними пару раз из-за этого.



– А уехавшие за рубеж «интердевочки» тоже были «спящими» агентами?



– Такая мысль у нас, разумеется, была, но выхлопа по целому ряду причин не получилось. Как говорил наш шеф, девчонки за рубежом тут же «матерели» (становились мамами), записывались в домохозяйки и выпадали из зоны нашего внимания и влияния. Но мы и не настаивали. Готовили другую смену. Кстати, очень хорошо все эти перипетии были показаны в фильме Тодоровского-старшего «Интердевочка». А потом об этом жизнеподобно написал Михаил Веллер в своих «Легендах Невского проспекта».



Но были и приятные исключения. Некоторые красотки оказывались очень хваткими, входили в бизнес своих мужей и снова возвращались на родину продолжать и развивать начатое за бугром. Но мы потом на них не выходили. Ими занимались более высокие товарищи. Там другие деньги вертелись.



– Вернемся к нашим баранам. В смысле – к Рыбкам. Одно дело – курировать проституток, и совсем другое – создавать инкубаторы: модельные агентства. Почему вы не создавали?



– В 90-е годы спецслужбы были в тяжелом нокауте. Страна трещала под железной пятой олигархов и вечно умирающего президента. Птенцы гнезда Чубайсова переформатировали нас несколько раз. Огромное количество профессионалов вообще выпало из органов – кто в бизнес, кто на пенсию. Тут же шпионы всех мастей посыпались в страну, как черти из табакерки. Те, кто раньше боялся нас, как огня, теперь вольготно расхаживали в здании на Старой площади в ранге всевозможных советников. Мне порой казалось, что мир сошел с ума. Потом Москву и Питер наводнили всевозможные местечковые олигархи и бандюки с разных концов страны – красноярские, кемеровские, казанские, тамбовские. И всей этой братве вынь да положь красотку из модельного агентства. Был такой известный киллер из Кемерова – Саша-Солоник, он же Саша Македонский. Очень большой любитель модельной клубнички. Он их менял, как перчатки. Его потом в Греции и удавили свои же бандюки – вместе с одной из моделей агентства Red Stars Светланой Котовой. Или не свои, и не бандюки, а те же «дяди Бакенбарды». Мы на них грешим. Причем греки сначала активно с нами сотрудничали при разработке Солоника, а потом, когда мы подняли вопрос о выдаче, резко «включили заднюю» и ушли в глухой отказ. Судя по всему, кто-то на них крепко поднажал. Мы подозреваем, что «баки» – больше некому. В Европе-то греки никого не боятся. Хотя потом хитрые византийцы стали валить все на ореховских. Но мы уже были не в теме. ООН просят надавить на Россию из-за наемников



– А как же российские спецслужбы упустили Настю Рыбку?



– Ничего подобного. Настя была многостаночницей не только в сексуальном смысле. Это был некий карикатурный аналог Мата Хари, которая, в какой бы стране ни появлялась, вступала в запутанные отношения со всеми местными спецслужбами. Работала и с нашими, и с «баками» – и в России, и за рубежом. Кого-то водила за нос, кому-то сливала часть реальной информации, представляющей оперативный интерес. Но деньги брала у всех, причем всеми частями тела и безостановочно. А вот в Таиланд она соскочила неожиданно, да. Я считаю, что выдернули ее туда «бакенбарды». Они же подвели ее к Дерипаске-дери-Рыбку через другого своего агента влияния – бобруйского секс-гуру Алекса Лесли. И это – прямой прокол наших спецслужб. «Баки» их просто провели, вот и все.



«Шклявые вешалки», «губастый силикон»



– По-моему, Рыбка – это такой низовой уровень проституции. На нее не то что олигарх, любой нормальный человек не позарится. Лично я испытываю сильнейшее чувство брезгливости…



– Во-первых, не равняй всех по себе. У всех разные вкусы. По мне, она тоже не Одри Хепберн. У любого нормального русского мужика есть три базовых критерия женской красоты – большие глаза, большая грудь и большой зад. Но вот в 90-е все почему-то стали кидаться на шклявых вешалок, у которых «ни рожи, ни кожи и тазик с кулачок». Так и сейчас. Такие, как Настя, у олигархов нынче в тренде. Ну, такие времена, такие нравы. На смену членистоногим «вешалкам» пришел «губастый силикон». Ты посмотри, какое «облико морале» демонстрируют российские флагманы экономики. Там, по-моему, полный пакет извращения – от зоофилии до педофилии. Не так давно один из них (между прочим, лидер российского списка Forbes), давясь от смеха, публично рассказывал Путину анекдот о том, как надо насиловать тракториста. Одно слово – животное. А кто тебе сказал, что «Дери-Рыбку» из другого теста? Иначе бы он не вляпался в такой «Пасквиль Дерипаски». Во-вторых. Насколько мне известно, Дерипаска, как и все наши олигархи, отличается патологической жадностью. Про таких говорят: его бы воля – он бы туалетную бумагу три раза использовал. Его любимая поговорка: «Копейка – рубль сбережет, еврейка – евро, а еврей – миллион». Наши доморощенные олигархи – публика специфическая: сидят на мешках с миллиардами, а экономят на гондонах. Эффект Шурика Балаганова, карманника из подворотни. Может, Настя была самым дешевым из всех предложенных вариантов, кто знает? NI: Россию втянут в новую войну на Ближнем Востоке



– Но если исходить из соображений дешевизны, тогда легче было бы ему резиновую женщину купить. Один раз заплатил, полжизни пользуешься. Только воздух периодически накачивай…



– Но все-таки хочется вживую. Девушка она ногозадиристая, многое умеет. Она наверняка продемонстрировала ему такую бурную постельную изобретательность, что у стареющего папика в зобу дыханье сперло и все «иллюминаторы» из орбит повылетали. В-третьих. Олигархи подруг в сетях не ищут, они выбирают из того, что им предложат секс-гуру Алексы Лесли. А у них там – сплошные Насти, и сплошные Рыбки. Других нет. И наконец, в-четвертых. Может, наши олигохрены уже пресыщены нормальными женщинами? Может им как раз какого-то извращения и не хватает? Во времена Калигулы, например, римским патрициям были уже не интересны свежие изысканные деликатесы, доставляемые с разных концов империи. Им хотелось неких изысков и кулинарных извращений – чтобы персики были с гнильцой, абрикосы с червями, моллюски пахли тиной, мясо куликов отдавало болотом и так далее. А нормальным женщинам они предпочитали мальчиков, извращенцы чертовы. Мне кажется, наши псевдопатриции идут строго по этому же пути.



– А куда смотрела служба безопасности Дерипаски? Как она могла проворонить эту Мата Хари? НАТО возрождает дивизию СС «Галичина» в международном масштабе



– Я думаю, в первую очередь – себе в карман. А он был пуст. Не исключаю, что, экономя на гондонах, Дерипаска их тоже держал на голодном пайке. А это никак не стимулирует добросовестное отношение к своим обязанностям. А может, он своей патологической жадностью так им осточертел, что они специально глаза на все закрыли. И тем самым – вольно или невольно – подставили своего шефа. Если же он им платил достойно – тогда еще хуже. Набрал за хорошие деньги полных дилетантов. При том, что в этой сфере крепких профи в стране – навалом. Куда ни кинь – везде клин. Результат – налицо.



– А как Рыбка доплыла до Таиланда?



– Ее «доплыли». «Бакенбарды» туда ее выманили. И оплатили билет и проживание. Говорить о каком-то русском секс-тренинге в стране повального сексуального туризма – отмазка для идиотов. Там таких «рыбок» – пучок на пятачок. Немножко денег, и тебе такой секс покажут – только держись. «Рыбкины» умения и старания покажутся скромным детским утренником на изумрудной лужайке.



Операция «Пигмалион»



– А почему «баки» не забрали ее прямиком в Америку? Сколько россиян погибло после турецкого обстрела в Сирии



– Это было бы слишком очевидно, а они не хотели раньше времени светиться. Они никуда не опаздывали и им нужна была интрига. А спецслужбы Таиланда уже давно «прикручены» ЦРУ и по щелчку пальцев отдают им наших людей. Вспомни того же Бута. Так что это была их площадка. И еще они хотели посмотреть на реакцию наших спецслужб. Им надо было убедиться, что рыбка-то на самом деле золотая. И еще они хотели увидеть компромат на себя, который им (при условии серьезной реакции) предложат в порядке обмена любезностями российские спецслужбы. Как показали дальнейшие события, практически по каждому пункту они попали в цвет. Была и реакция – сам Патрушев резко вылетел в Таиланд и предложил «бакам» принять к рассмотрению компромат, на них же накопленный. Судя по тому, что Настя не получила вожделенного политического убежища, аргументы оказались весомыми. Хотя изначально на нее планы у парней из Лэнгли были другие.



– А какие, если не секрет?



– Да здесь все прозрачно, как ледниковый ручей. «Мерикатосы» до сих пор не могут простить нам Сноудена. Таких сочных оплеух рыцари плаща и кинжала не получали от своих коллег по ту сторону океана, наверное, с начала 90-х. А потом еще дело Анны Чапман… Брошенные перчатки в нашем сообществе принято поднимать. Иначе, ребята, извиняйте, вы профнепригодны. Может, налогоплательщики вам слишком много платят? И тут им подворачивается такой сладкий шанс доказать свой профессионализм. Они его и взяли.



– Но Настя Рыбка – явно не Сноуден и не Мата Хари.



– Какая есть. Как говорили в 90-е, «другой альтернативы для вас у меня нет». Это сукина дочь, но это теперь наша сукина дочь. И она будет говорить не только то, что знает (это само собой), но и то, что мы ей подскажем. Они собирались использовать ее вдолгую – как Родченко, и трепать нам нервы до посинения. Этакая операция «Пигмалион» (может, она у них так и называлась). Не прокатило. Но в чистом виде они «заднюю» тоже не включили. Судя по всему, Рыбка поплывет теперь на историческую родину – в Бобруйск. А батька за ее выдачу будет до последнего отжимать свои молочно-творожные интересы. А то ишь, взяли моду – белорусское молоко на российский рынок не пущать! Ну что ж, будем теперь торговаться. Белоруссия – это не Америка, здесь Патрушеву встревать не придется. Российская армия наследует Красной армии в надёжной защите Отечества



– Последний вопрос. Какие выводы надо сделать нашим спецслужбам из всей этой истории?



– На самом деле принципиальные. В последнее время ребята из Лэнгли резко расширили поле своей деятельности и лезут на новые поляны, которые раньше были негласно табуизированы, – в спорт, культуру. На Олимпиаде в Пхенчхане они подсыпали злосчастный мельдоний нашему спортсмену. Сработали грязновато, но результативно. На днях продавили Оскар фильму «Икар», где главным героем выступает перебежчик Родченков. На глазах произошла крайне непонятная история с отравлением бывшего офицера ГРУ и его дочери. На глазах происходит принципиальная ломка стереотипов. Начинается новая война спецслужб – либо по новым правилам, либо вообще без правил. Что ж, будем соответствовать. Есть много, друг Горацио, на свете, чего не снилось нашим мудрецам. Смотрите новости. И ничему не удивляйтесь. О том, почему Настя Рыбка стала камнем преткновения в отношениях сильнейших спецслужб, корреспонденту «Военного обозрения» рассказывает бывший офицер спецслужб Александр Б. Он в свое время много лет курировал непростые отношения интердевочек с Невского проспекта с иностранцами, и коллизия эта ему близка чисто профессионально.– Вообще-то чревато, и зело. Вся эта история с Настей, несмотря на ее внешнюю карикатурность и некий идиотизм, имеет далеко идущие цели и похожа на тщательно продуманную операцию американских спецслужб. Вообще у меня складывается впечатление, что «дяди Бакенбарды» (так мы называем рыцарей плаща и кинжала из Лэнгли) «пасли» и сопровождали Рыбку давно. Сдается мне, что она вообще была у них на содержании – как «спящий» агент. Вообще именно «бакенбарды» в 90-е подкинули российским свежеиспеченным «хозяевам жизни», на которых богатство свалилось, как цветочный горшок с подоконника, идею создания инкубаторов красоток – с последующим их распылением по офисам и коридорам власти. Все эти конкурсы «Мисс Россия», «Мисс Европа» и т.д. во многом создавались под запросы олигархов и политического истеблишмента страны. Выкупив у агентства очередную «миску», ее владелец потом мерялся своей «булавой» с коллегами по цеху: вот, мол, смотрите, какой я крутой! Завидуйте, смерды, и облизывайтесь. Вот так вам всем. Дешевые понты, но срабатывало безотказно.Хотя сама идея, конечно, была прекрасной. Красотки, сами того не желая, становились «спящими» агентами. А «баки» скачивали через них массу полезной и крайне интересной информации. При «мягкой» вербовке клиента она могла сыграть ключевую роль.– Пока она купается – ни малейшего. Но практика и жизнь показывают, что «счастье купания» у этих красоток долгим не бывает. Папику она рано или поздно надоедает, и он сбрасывает ее за борт. Зачастую без временного пособия. Правда, если «миска» успевала нарожать ему спиногрызов, у нее появлялся шанс стать его законной женой или как минимум получить откупной. Но в планы «баков» это не входило. Поэтому «миски» либо стерилизовались, либо подбирались изначально нерожабельными. Помнишь, какие нам навязывались в то время стандарты красоты? На Украине, откуда я родом, таких красавиц называют «шклявыми». А в Москве мы их прозвали «Мисс Бухенвальд» – тощие, высокие, костлявые, талия от подмышек, ноги от корней зубов. Они и разлетались по офисам. Но после слива «бухенвальды» становились самыми желанными агентами «баков». Мстительность женщины, которую лишили надежд на высокие стандарты жизни (каковые она уже вкусила) или на семейное счастье, не знает границ. Она про своего бывшего расскажет даже то, чего никогда и не было. А если станет публичной – как Настя Рыбка, также и то, что ей услужливо подскажут «кураторы».– Ну, раньше такая практика в том или ином виде была. Все валютные интердевочки, работавшие в московских и питерских «Интуристах», как и валютчики, были под нашим жестким колпаком. С ними была джентльменская договоренность – им давали зарабатывать, а девчонкам даже помогали устраивать личную жизнь, если они хотели обручиться с иностранцами. И отпускали за рубеж.– Да, и довольно часто. Среди этих львиц были такие красотки – закачаешься. Лучше, чем в Голливуде. Софи Лорен и Джина Лоллобриджида отдыхают.– Искус был велик, что и говорить. Особенно когда ты молод, холост, а организм круглые сутки исполняет лихую песню «Играй-гормон». Но любой интим с «Софи Лорен» автоматически означал крах карьеры. А вот оперативники из МВД, курировавшие «интердевочек», могли позволить себе такую роскошь. Они называли это «интерсубботник». И еще над нами глумились: «Ну что, чекист? Близок костерок, да не погреешься? Ничего, твою холодную голову горячее сердце Дзержинского согреет…». Наши оперативники в баре «Националя» даже дрались с ними пару раз из-за этого.– Такая мысль у нас, разумеется, была, но выхлопа по целому ряду причин не получилось. Как говорил наш шеф, девчонки за рубежом тут же «матерели» (становились мамами), записывались в домохозяйки и выпадали из зоны нашего внимания и влияния. Но мы и не настаивали. Готовили другую смену. Кстати, очень хорошо все эти перипетии были показаны в фильме Тодоровского-старшего «Интердевочка». А потом об этом жизнеподобно написал Михаил Веллер в своих «Легендах Невского проспекта».Но были и приятные исключения. Некоторые красотки оказывались очень хваткими, входили в бизнес своих мужей и снова возвращались на родину продолжать и развивать начатое за бугром. Но мы потом на них не выходили. Ими занимались более высокие товарищи. Там другие деньги вертелись.– В 90-е годы спецслужбы были в тяжелом нокауте. Страна трещала под железной пятой олигархов и вечно умирающего президента. Птенцы гнезда Чубайсова переформатировали нас несколько раз. Огромное количество профессионалов вообще выпало из органов – кто в бизнес, кто на пенсию. Тут же шпионы всех мастей посыпались в страну, как черти из табакерки. Те, кто раньше боялся нас, как огня, теперь вольготно расхаживали в здании на Старой площади в ранге всевозможных советников. Мне порой казалось, что мир сошел с ума. Потом Москву и Питер наводнили всевозможные местечковые олигархи и бандюки с разных концов страны – красноярские, кемеровские, казанские, тамбовские. И всей этой братве вынь да положь красотку из модельного агентства. Был такой известный киллер из Кемерова – Саша-Солоник, он же Саша Македонский. Очень большой любитель модельной клубнички. Он их менял, как перчатки. Его потом в Греции и удавили свои же бандюки – вместе с одной из моделей агентства Red Stars Светланой Котовой. Или не свои, и не бандюки, а те же «дяди Бакенбарды». Мы на них грешим. Причем греки сначала активно с нами сотрудничали при разработке Солоника, а потом, когда мы подняли вопрос о выдаче, резко «включили заднюю» и ушли в глухой отказ. Судя по всему, кто-то на них крепко поднажал. Мы подозреваем, что «баки» – больше некому. В Европе-то греки никого не боятся. Хотя потом хитрые византийцы стали валить все на ореховских. Но мы уже были не в теме.– Ничего подобного. Настя была многостаночницей не только в сексуальном смысле. Это был некий карикатурный аналог Мата Хари, которая, в какой бы стране ни появлялась, вступала в запутанные отношения со всеми местными спецслужбами. Работала и с нашими, и с «баками» – и в России, и за рубежом. Кого-то водила за нос, кому-то сливала часть реальной информации, представляющей оперативный интерес. Но деньги брала у всех, причем всеми частями тела и безостановочно. А вот в Таиланд она соскочила неожиданно, да. Я считаю, что выдернули ее туда «бакенбарды». Они же подвели ее к Дерипаске-дери-Рыбку через другого своего агента влияния – бобруйского секс-гуру Алекса Лесли. И это – прямой прокол наших спецслужб. «Баки» их просто провели, вот и все.– Во-первых, не равняй всех по себе. У всех разные вкусы. По мне, она тоже не Одри Хепберн. У любого нормального русского мужика есть три базовых критерия женской красоты – большие глаза, большая грудь и большой зад. Но вот в 90-е все почему-то стали кидаться на шклявых вешалок, у которых «ни рожи, ни кожи и тазик с кулачок». Так и сейчас. Такие, как Настя, у олигархов нынче в тренде. Ну, такие времена, такие нравы. На смену членистоногим «вешалкам» пришел «губастый силикон». Ты посмотри, какое «облико морале» демонстрируют российские флагманы экономики. Там, по-моему, полный пакет извращения – от зоофилии до педофилии. Не так давно один из них (между прочим, лидер российского списка Forbes), давясь от смеха, публично рассказывал Путину анекдот о том, как надо насиловать тракториста. Одно слово – животное. А кто тебе сказал, что «Дери-Рыбку» из другого теста? Иначе бы он не вляпался в такой «Пасквиль Дерипаски». Во-вторых. Насколько мне известно, Дерипаска, как и все наши олигархи, отличается патологической жадностью. Про таких говорят: его бы воля – он бы туалетную бумагу три раза использовал. Его любимая поговорка: «Копейка – рубль сбережет, еврейка – евро, а еврей – миллион». Наши доморощенные олигархи – публика специфическая: сидят на мешках с миллиардами, а экономят на гондонах. Эффект Шурика Балаганова, карманника из подворотни. Может, Настя была самым дешевым из всех предложенных вариантов, кто знает?– Но все-таки хочется вживую. Девушка она ногозадиристая, многое умеет. Она наверняка продемонстрировала ему такую бурную постельную изобретательность, что у стареющего папика в зобу дыханье сперло и все «иллюминаторы» из орбит повылетали. В-третьих. Олигархи подруг в сетях не ищут, они выбирают из того, что им предложат секс-гуру Алексы Лесли. А у них там – сплошные Насти, и сплошные Рыбки. Других нет. И наконец, в-четвертых. Может, наши олигохрены уже пресыщены нормальными женщинами? Может им как раз какого-то извращения и не хватает? Во времена Калигулы, например, римским патрициям были уже не интересны свежие изысканные деликатесы, доставляемые с разных концов империи. Им хотелось неких изысков и кулинарных извращений – чтобы персики были с гнильцой, абрикосы с червями, моллюски пахли тиной, мясо куликов отдавало болотом и так далее. А нормальным женщинам они предпочитали мальчиков, извращенцы чертовы. Мне кажется, наши псевдопатриции идут строго по этому же пути.– Я думаю, в первую очередь – себе в карман. А он был пуст. Не исключаю, что, экономя на гондонах, Дерипаска их тоже держал на голодном пайке. А это никак не стимулирует добросовестное отношение к своим обязанностям. А может, он своей патологической жадностью так им осточертел, что они специально глаза на все закрыли. И тем самым – вольно или невольно – подставили своего шефа. Если же он им платил достойно – тогда еще хуже. Набрал за хорошие деньги полных дилетантов. При том, что в этой сфере крепких профи в стране – навалом. Куда ни кинь – везде клин. Результат – налицо.– Ее «доплыли». «Бакенбарды» туда ее выманили. И оплатили билет и проживание. Говорить о каком-то русском секс-тренинге в стране повального сексуального туризма – отмазка для идиотов. Там таких «рыбок» – пучок на пятачок. Немножко денег, и тебе такой секс покажут – только держись. «Рыбкины» умения и старания покажутся скромным детским утренником на изумрудной лужайке.– Это было бы слишком очевидно, а они не хотели раньше времени светиться. Они никуда не опаздывали и им нужна была интрига. А спецслужбы Таиланда уже давно «прикручены» ЦРУ и по щелчку пальцев отдают им наших людей. Вспомни того же Бута. Так что это была их площадка. И еще они хотели посмотреть на реакцию наших спецслужб. Им надо было убедиться, что рыбка-то на самом деле золотая. И еще они хотели увидеть компромат на себя, который им (при условии серьезной реакции) предложат в порядке обмена любезностями российские спецслужбы. Как показали дальнейшие события, практически по каждому пункту они попали в цвет. Была и реакция – сам Патрушев резко вылетел в Таиланд и предложил «бакам» принять к рассмотрению компромат, на них же накопленный. Судя по тому, что Настя не получила вожделенного политического убежища, аргументы оказались весомыми. Хотя изначально на нее планы у парней из Лэнгли были другие.– Да здесь все прозрачно, как ледниковый ручей. «Мерикатосы» до сих пор не могут простить нам Сноудена. Таких сочных оплеух рыцари плаща и кинжала не получали от своих коллег по ту сторону океана, наверное, с начала 90-х. А потом еще дело Анны Чапман… Брошенные перчатки в нашем сообществе принято поднимать. Иначе, ребята, извиняйте, вы профнепригодны. Может, налогоплательщики вам слишком много платят? И тут им подворачивается такой сладкий шанс доказать свой профессионализм. Они его и взяли.– Какая есть. Как говорили в 90-е, «другой альтернативы для вас у меня нет». Это сукина дочь, но это теперь наша сукина дочь. И она будет говорить не только то, что знает (это само собой), но и то, что мы ей подскажем. Они собирались использовать ее вдолгую – как Родченко, и трепать нам нервы до посинения. Этакая операция «Пигмалион» (может, она у них так и называлась). Не прокатило. Но в чистом виде они «заднюю» тоже не включили. Судя по всему, Рыбка поплывет теперь на историческую родину – в Бобруйск. А батька за ее выдачу будет до последнего отжимать свои молочно-творожные интересы. А то ишь, взяли моду – белорусское молоко на российский рынок не пущать! Ну что ж, будем теперь торговаться. Белоруссия – это не Америка, здесь Патрушеву встревать не придется.– На самом деле принципиальные. В последнее время ребята из Лэнгли резко расширили поле своей деятельности и лезут на новые поляны, которые раньше были негласно табуизированы, – в спорт, культуру. На Олимпиаде в Пхенчхане они подсыпали злосчастный мельдоний нашему спортсмену. Сработали грязновато, но результативно. На днях продавили Оскар фильму «Икар», где главным героем выступает перебежчик Родченков. На глазах произошла крайне непонятная история с отравлением бывшего офицера ГРУ и его дочери. На глазах происходит принципиальная ломка стереотипов. Начинается новая война спецслужб – либо по новым правилам, либо вообще без правил. Что ж, будем соответствовать. Есть много, друг Горацио, на свете, чего не снилось нашим мудрецам. Смотрите новости. И ничему не удивляйтесь. Автор: Игорь Моисеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 266 Источник Похожие новости Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб США: Кремль замахнулся на весь Ближний Восток Сколько россиян погибло после турецкого обстрела в Сирии

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