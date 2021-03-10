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Пашиняну угрожают статьёй: Заявление премьера Армении потребовали приравнять к госизмене
10 марта 2021, 17:55 • 38 • Политика
В Telegram-канале SisMasis обратили внимание на то, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну угрожали уголовной статьёй ещё в 2020 году. Так, бывший директор СНБ Армении Давид Шахназарян утверждал, что заявление премьера об Азербайджане нарушает Уголовный кодекс Армении и вполне подпадает под статью о госизмене.
По словам Шахназаряна, правительство и президент Азербайджана неоднократно озвучивали свои цели по захвату территорий не только бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, но и Сюникской области Армении, а также Еревана.
Бывший директор СНБ Армении убеждён, что Баку продолжает добиваться этих целей, используя ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные площадки.
"Посредством манипуляций и обмана Азербайджан продолжает преследовать цели добиться принятия порицающих Республику Армения постановлений, резолюций, заявлений, деклараций, в которых Армения представляется как агрессор, оккупант и государство, совершившее геноцид", - подчёркивал в своём заявлении в мае 2020 года Шахназарян.
По его словам, сделанное 6 мая 2020 года заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Азербайджан конструктивен, можно расценивать как госизмену и "переход на сторону врага".
"Это является явной политической и моральной помощью враждебной деятельности Азербайджана, направленной против территориальной неприкосновенности и внешней безопасности Республики Армения, включая международную помощь Азербайджану в его усилиях по оправданию и продвижению своих планов и целей новой войны", - подчеркнул Шахназарян.
Он добавил, что заявление премьер-министра Пашиняна "prima facie соответствует составу преступления", которое предусмотрено статьёй 299 Уголовного кодекса Армении.
Шахназарян призывал Генпрокуратуру возбудить дело против Пашиняна, однако пока премьер так и не попал под следствие.
Больше деталей о происходящем в Армении - на сайте нашего корпункта в Армении.
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