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Пашиняну придется нелегко

04 мая 2018, 19:09  •  211 • Аналитика

В минувшую среду движение в центре Еревана было парализовано. Никола Пашинян решил продемонстрировать свою  силу и объявил «тотальную забастовку». Собственно бастовать особенно никто не вышел, и несмотря на название акции, именно на это оппозиционер, похоже, и не рассчитывал. Зато все центральные магистрали столицы были перекрыты машинами и мусорными баками. Прохожие шли через импровизированные блокпосты, устанавливаемые сторонниками Пашиняна, не пропускавшими любой автотранспорт. В результате заседание парламента было сорвано: значительная часть депутатов не смогла добраться до своего рабочего места.

Прочие же жители Армении ощутили на себе «тотальную забастовку» главным образом из-за блокады железной дороги на Гюмри и перекрытия автомагистрали на аэропорт Звартноц. В последнем случае инициативу проявили сторонники Пашиняна из села Паракар. Они устроили на проезжей части что-то вроде народного гуляния, с танцами и раздачей пирогов останавливаемым водителям.

Те проявляли понимание, и потому столкновений не было. Полицейские «тотальной забастовке» также не препятствовали, и она закончилась чуть ранее пяти часов, наглядно показав, что революция в Армении все-таки далека от завершения.

Армения, кажется, никем не воспринималась извне как страна без демократии, но стоит обратить внимание, например, на мнение политолога Григория Голосова, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге: «В отличие от многих постсоветских республик, включая Россию, в Армении никогда не было даже несовершенной электоральной демократии. Политический режим страны всегда был авторитарным», — пишет он на epublic.ru. Однако, уточняет политолог, «Армения всегда была относительно терпимой диктатурой».

Если взглянуть на события с такой точки зрения, то становится более понятен относительно недемократический характер как будто демократической революции. Ее также называют «ненасильственной», хотя это название еще надо будет подтвердить.

Не премьер, а трибун

Вряд ли многие из тысяч граждан Армении, песнями и танцами на улицах Еревана отмечавшие отставку Саргсяна, отдавали себе отчет, что противостояние не закончилось, а, в сущности, только началось. Отрезвление наступило 1 мая, когда Пашинян, которому, казалось, власть сама идет в руки, проиграл борьбу за кресло премьер-министра. Парламент не поддержал его кандидатуру. Депутатам, прежде всего, от Республиканской партии, и предназначалась акция среды. Пашинян им напомнил, что если уж в парламентских интригах  он не силен, то уж на улице точно не имеет равных. 

Республиканцы «прокатили» Пашиняна даже с некоторым изяществом. Они не стали выставлять своего претендента, лишив, тем самым, протестующих, которые по-прежнему собираются на улицах армянской столицы, зримого врага, чьего ухода можно требовать. Пашинян, которого выдвинула объединившаяся ради такого дела, оппозиция (блок лидера нынешних протестов «Елк» и две прежде вполне «системные» партии – бизнесмена Гагика Царукяна и «Дашнакцутюн») оказался единственным кандидатом на пост премьера. Это создало ему немалые неудобства.

Как показало его выступление в парламенте, в роли критика власти Пашинян чувствует себя куда лучше, чем в образе представителя власти. Он обличал (досталось не только Саргсяну, но и бывшему президенту страны Роберту Кочаряну), грозил, обещал «продолжения революции», рассказывал о протестующих массах, студентах и школьниках. Но его слушатели так и не узнали, каким-таким способом он намерен обеспечить рост армянской экономики и побороть бедность. Больше определенности было относительно нынешней внешней политики: как оказалось, она Пашиняну вполне нравится и ничего менять в ней он не хочет. Разве что, он намерен увеличить ассигнования на оборону и  занять более неуступчивую позицию по Карабаху, чем та, что занимал Саргсян (хотя его уступки в данном вопросе существовали, скорее, в воображении его армянских критиков, чем в реальности). Тайной стал и кадровый состав команды Пашиняна. У некоторых местных экспертов создалось впечатление, что такой команды нет вовсе. «Я надеялся услышать концептуальное выступление кандидата в премьеры, а услышал непрограммные речи, ласкающие слух народа»,  - сказал журналистам вице-спикер Эдуард Шармазанов. В итоге Пашинян недобрал несколько голосов. Причем, среди не поддержавших его оказались не только республиканцы, но и представители оппозиции.

Искусство держать государственную паузу

Похоже, далее сторонники Саргсяна намерены придерживаться той же тактики – то есть, дать Пашиняну как-нибудь самому запутаться. Республиканская партия заявила о том, что на новых выборах премьера, которые будут 8 мая, она поддержит кандидатуру, за которую выскажутся не большинство фракций, а одна треть депутатов. То есть, разнородную оппозицию решили попробовать на прочность. Расчет, вероятно, строится на том, что Пашинян, наберет одну треть голосов, но в процессе переговоров о составе правительства много с кем поругается, что облегчит его противникам реванш.

Кроме того, логика развития нынешней политической ситуации в стране ведет к досрочным парламентским выборам. Они состоятся, если премьера не изберут. Их обещал Пашинян и в том случае, если станет премьером. Да и без этого обещания понятно, что ему, в случае избрания главой правительства, так или иначе, придется пойти на смену парламента, где доминируют республиканцы.

А выборы, тем более, парламентские – это не только соревнование харизм и лозунгов. В Ереване авторитет Пашиняна велик: недаром он триумфально выиграл борьбу за пост мэра города в прошлом году, затем отказавшись от этого поста и предпочтя работу депутата парламента. Но на прошлогодних же парламентских выборах его блок «Елк» выступил не слишком удачно, добившись лишь девяти мандатов. За пределами Еревана у республиканцев позиции  куда крепче, и чтобы изменить эту ситуацию, Пашиняну может не хватить одних только популистских деклараций. Популисты в переходные периоды не только привлекают, но и пугают. Касается это, впрочем, не только местных избирателей, но и тех, кто следит за происходящем из-за рубежа.

Угроза войны

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Встречи с послами России и США Никола Пашинян назначил на один день, чтоб не создать впечатление, будто кому-то из них он отдает предпочтение. Но не ясно, долго ли ему удастся сохранять неопределенность и в своих речах о  внешней политике.

Единственная страна, где, похоже, имеют ответ на вопрос, каков нынешний лидер армянских протестов и что от него ждать – это Азербайджан. Там он явно вызвал в памяти образ собственных лидеров времен Карабахской войны, чьи амбиции и борьба за власть облегчили Армении победу. Пашинян даже внешне несколько напоминает первого президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея, тоже начинавшего свою политическую карьеру как популист и народный трибун. А закончил он свою карьеру в изгнании после свержения, когда азербайджанцы уже почти проиграли Карабахскую войну. «Мы должны принять решение и своевременно использовать возможность освободить наши земли, потому что ожидается, что в Армении в скором времени произойдет гражданская война. Мы должны внимательно следить за ситуацией», — выразил царящие в Азербайджане настроения депутат местного парламента Гудрат Гасангулиев.

Правда, если такой мониторинг ситуации перерастет в военные действия в Карабахе, это консолидирует Армению надежнее парламентских процедур и может выдвинуть других лидеров.

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