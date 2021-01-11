Пашиняну поставили ультиматум перед поездкой в Москву: Иначе обратно не пустят

Протестующие перекрыли дорогу в международный аэропорт Еревана Звартноц, откуда Пашинян должен был вылететь в Москву. Позже активисты всё же уступили дорогу политику, однако заявили, что если премьер подпишет в Москве какие-либо документы, воздушное пространство Армении для него будет закрыто.

Напомним, сегодня, 11 января, в Москве глава России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Помимо трёхсторонних переговоров, ожидаются отдельные встречи российского президента с лидерами двух стран.

При этом пресс-служба Пашиняна ранее заявила о том, что не планируется подписание никаких документов, которые касаются Карабаха и территориальных вопросов.