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Пашиняну поставили ультиматум перед поездкой в Москву: Иначе обратно не пустят

11 января 2021, 15:50  •  119 • Политика
Протестующие поставили премьер-министру Армении Николу Пашиняну ультиматум перед рабочей поездкой в Москву. Иначе обратно его в страну не пустят.
Протестующие перекрыли дорогу в международный аэропорт Еревана Звартноц, откуда Пашинян должен был вылететь в Москву. Позже активисты всё же уступили дорогу политику, однако заявили, что если премьер подпишет в Москве какие-либо документы, воздушное пространство Армении для него будет закрыто.
Напомним, сегодня, 11 января, в Москве глава России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Помимо трёхсторонних переговоров, ожидаются отдельные встречи российского президента с лидерами двух стран.
При этом пресс-служба Пашиняна ранее заявила о том, что не планируется подписание никаких документов, которые касаются Карабаха и территориальных вопросов.

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