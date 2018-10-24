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Пашиняну нужен контроль над властью в Армении: Эксперты объяснили смысл провала избрания нового премьера

24 октября 2018, 21:54  •  93 • Политика
Парламент Армении отказался утверждать исполняющего обязанности председателя правительства страны Никола Пашиняна на пост премьер-министра.
При этом большинство депутатов либо отсутствовали, либо воздержались от голосования. Как отметил сам Пашинян, он выдвинул свою кандидатуру по техническим соображениям.
«Чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов. Чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы», - подчеркнул политик.
Напомним, 16 октября Никол Пашинян подал в отставку с поста главы кабмина для того, чтобы ускорить процесс роспуска парламента. Дело в том, что 31 октября состоится вторая попытка избрания премьера. Если и она провалится, то законодательный орган страны будет официально распущен, а внеочередные выборы пройдут в декабре 2018 года.
Как объяснил Царьграду депутат от правящей Республиканкой партии Армении Айк Бабуханян, Пашинян сейчас пытается взять под полный контроль исполнительную и законодательную ветви власти.
«Его задачей было то, чтобы парламент не избрал его, и чтобы второй раз уже не прошли выборы, тогда распустится парламент. Вся фишка в этом…. В принципе, он уже контролирует и судебную власть. Чтобы иметь полный тотальный контроль власти. Для этого и нужно разогнать парламент», - объяснил парламентарий.
Непосредственно заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин добавил, что Ереван находится в такой геополитической ситуации, которая сужает для него возможности для геополитического выбора. В связи с этим сложно говорить о том, попытается ли Никол Пашинян что-то в корне поменять.
Радикальные преобразования произойдут только в том случае, если лидер страны сможет нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией.
«Но тогда этого лидера сразу не станет в качестве лидера. Поэтому мне кажется, что вот такие представления, что там сидит некая пророссийская оппозиция, а с ней борется антироссийский Пашинян, они, ну, несколько примитивны. Все значительно сложнее. В целом и вот эта геополитическая, ну, я бы сказал, мышеловка, в которой находится Армения, в силу реальной ситуации с ее соседями, в общем-то, пока она сохраняется, вряд ли что-то произойдет кардинальное», - подчеркнул эксперт.
Жарихин напомнил, что в свое время Левон Тер-Петросян пришел к власти, вооружившись антироссийскими лозунгами. В итоге политик заключил соглашение о российской военной базе на территории Армении, вступил в ОДКБ и сохранил российских пограничников на границе с Турцией.
Именно поэтому не стоит преждевременно раскрашивать политические силы, которые в реальности борются между собой исключительно на внутриполитической арене Армении.

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