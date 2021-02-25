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Пашиняну бросили спасительную соломинку? "В Ереване приземлилось несколько самолётов с наличкой"
25 февраля 2021, 20:30 • 139 • Политика
Николу Пашиняну бросили спасительную соломинку? Политолог Рафаэль Ордуханян поделился подозрениями об иностранной финансовой помощи, поступающей в адрес поддерживающих армянского премьера структур: "В Ереване приземлилось несколько самолётов с наличкой".
Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства, упомянул экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Заявление военных последовало после увольнения первого заместителя начальника Генерального штаба Тиграна Хачатряна, который посмеялся над словами Пашиняна о неэффективности российских "Искандеров" и назвал это заявление несерьёзным.
По мнению военных, освобождение замглавы Генштаба от должности было осуществлено вопреки национальным и государственным интересам республики и было основано лишь на личных чувствах премьера.
Более того, представители военного госоргана считают, что Пашинян, как и действующее правительство, уже не в состоянии совершать адекватные шаги, которые необходимы Армении в период кризиса.
В свою очередь премьер назвал требование Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников выйти на акцию поддержки к зданию правительства на площади Республики в Ереване.
Армянская же оппозиция сегодня перекрыла движение по нескольким улицам в центре столицы, требуя отставки Пашиняна. Её представители заявили, что протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока он не уйдёт в отставку.
Напряжённую ситуацию в Армении в эфире "Первого русского" прокомментировал политолог Рафаэль Ордуханян. Он выразил мнение, что, несмотря на усилившиеся волнения, нынешнему премьеру пока всё же удастся удержаться в кресле.
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