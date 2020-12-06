Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обрат...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Главная / Политика

Пашиняна жёстко попросили на выход: Протестующие установили дедлайн

06 декабря 2020, 13:35  •  137 • Политика
Никола Пашиняна жёстко попросили на выход. Протестующие, требующие отставки армянского премьер-министра, установили дедлайн - до 12 часов 8 декабря. Масштабный митинг в Ереване собрал несколько десятков тысяч людей.
Армянскому премьер-министру Николу Пашиняну предъявили ультиматум. Участники демонстрации требуют его отставки, сообщает репортёр "РИА Новости".
При этом протестующие установили дедлайн - до полудня (по местному времени) вторника, 8 декабря. На митинге, проходившем рядом с резиденцией Пашиняна, также выступил один из членов оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
Он предупредил, что если премьер-министр не выполнит данное требование, по всей Армении стартуют акции неповиновения.
"Если он не уйдёт до вторника, мы сами его отстраним", - пообещал оппозиционный политик.
В центре Еревана 5 декабря прошёл масштабный митинг, на который собралось несколько десятков тысяч людей. Затем участники протеста двинулись к правительственному зданию.
Основной причиной недовольства стали итоги соглашения, заключённого по Нагорному Карабаху, в соответствии с которым часть территорий региона отошла Азербайджану.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



137
Источник
Похожие новости
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
06 декабря 2020, 02:35
Не провокация, но..: Эксперт объяснил попытку прорыва границы России с Украины
06 декабря 2020, 04:25
Где и как будут применяться морские беспилотники Путина
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
06 декабря 2020, 00:45
Украина отрицает попытку прорыва границы России: "Фактов нарушения не зафиксировано"
06 декабря 2020, 08:05
С началом массовой вакцинации проблем только прибавится - ВОЗ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе крылатую фразу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.