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Пашиняна жёстко попросили на выход: Протестующие установили дедлайн
06 декабря 2020, 13:35 • 137 • Политика
Никола Пашиняна жёстко попросили на выход. Протестующие, требующие отставки армянского премьер-министра, установили дедлайн - до 12 часов 8 декабря. Масштабный митинг в Ереване собрал несколько десятков тысяч людей.
Армянскому премьер-министру Николу Пашиняну предъявили ультиматум. Участники демонстрации требуют его отставки, сообщает репортёр "РИА Новости".
При этом протестующие установили дедлайн - до полудня (по местному времени) вторника, 8 декабря. На митинге, проходившем рядом с резиденцией Пашиняна, также выступил один из членов оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
Он предупредил, что если премьер-министр не выполнит данное требование, по всей Армении стартуют акции неповиновения.
В центре Еревана 5 декабря прошёл масштабный митинг, на который собралось несколько десятков тысяч людей. Затем участники протеста двинулись к правительственному зданию.
Основной причиной недовольства стали итоги соглашения, заключённого по Нагорному Карабаху, в соответствии с которым часть территорий региона отошла Азербайджану.
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