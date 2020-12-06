Пашиняна жёстко попросили на выход: Протестующие установили дедлайн

Армянскому премьер-министру Николу Пашиняну предъявили ультиматум. Участники демонстрации требуют его отставки, сообщает репортёр "РИА Новости".

При этом протестующие установили дедлайн - до полудня (по местному времени) вторника, 8 декабря. На митинге, проходившем рядом с резиденцией Пашиняна, также выступил один из членов оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он предупредил, что если премьер-министр не выполнит данное требование, по всей Армении стартуют акции неповиновения.

"Если он не уйдёт до вторника, мы сами его отстраним", - пообещал оппозиционный политик.

В центре Еревана 5 декабря прошёл масштабный митинг, на который собралось несколько десятков тысяч людей. Затем участники протеста двинулись к правительственному зданию.

Основной причиной недовольства стали итоги соглашения, заключённого по Нагорному Карабаху, в соответствии с которым часть территорий региона отошла Азербайджану.