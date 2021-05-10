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Пашиняна снова поддержал лишь один человек: Парламент Армении будет распущен

10 мая 2021, 20:45  •  51 • Политика
Парламент Армении будет распущен. Страна также осталась и без премьер-министра. Никола Пашиняна на втором голосовании снова поддержал лишь один человек.
10 мая состоялось специальное заседание парламента Армении. Уже во второй раз проводилось голосование для избрания на пост премьер-министра. Как и 3 мая, Никола Пашиняна, единственного кандидата, поддержал лишь один человек.
Против избрания Пашиняна на должность проголосовал тоже только один депутат. Остальные 76 воздержались.
Таким образом, дважды парламент не смог избрать своего главу, а потому он согласно действующему в Армении законодательству будет распущен. Депутаты сохранят свои полномочия до тех пор, пока свою первую сессию не откроет новый состав.
Предполагается, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Официально эту дату должен объявить президент Армен Саркисян.
В конце апреля стало известно, что Никол Пашинян ушёл в отставку. Он стал исполняющим обязанности премьер-министра Армении и будет находиться в этой должности до новых выборов. На них Пашинян станет кандидатом в премьеры от партии "Гражданский договор".
Во внеочередных парламентских выборах примут участие партии "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" в составе единого блока "Армения" под руководством экс-президента страны Роберта Кочаряна. В едином блоке также придут на выборы партии "Отечество", главой которой является бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, и Республиканская партия, которую возглавляет бывший президент Армении Серж Саргсян.

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