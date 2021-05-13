|
Пашинян заявил о посягательстве на Армению
13 мая 2021, 01:55 • 54 • В мире
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о посягательстве на территорию страны. Поводом для таких заявлений стал инцидент у озера Севлич.
В Армении заявили о посягательстве Азербайджана на озеро Севлич. Как говорится в сообщении Пашиняна, военные Азербайджана попытались окружить озеро.
Речь идёт об инциденте, когда азербайджанские военные перешли госграницу на участке Ишханасара и углубились примерно на три километра. По версии армянской стороны, они хотят завладеть озером полностью.
По словам Пашиняна, это посягательство на территорию Армении. "Действия азербайджанской стороны в районе озера недопустимы", - заявил он.
Инцидент в Сюникской области обсуждали дипломаты Армении и России.
Так, и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 12 мая проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об инциденте на границе. В официальном сообщении о разговоре указывается, что дипломаты отметили важность полноценной реализации договорённостей по обеспечению региональной безопасности и стабильности.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2021, 00:10
|
10 мая 2021, 02:25
|
06 мая 2021, 04:50
|
07 мая 2021, 14:50
|
08 мая 2021, 09:10
|
09 мая 2021, 10:50
|
07 мая 2021, 00:10