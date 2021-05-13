Пашинян заявил о посягательстве на Армению

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о посягательстве на территорию страны. Поводом для таких заявлений стал инцидент у озера Севлич.

В Армении заявили о посягательстве Азербайджана на озеро Севлич. Как говорится в сообщении Пашиняна, военные Азербайджана попытались окружить озеро.

Речь идёт об инциденте, когда азербайджанские военные перешли госграницу на участке Ишханасара и углубились примерно на три километра. По версии армянской стороны, они хотят завладеть озером полностью.

По словам Пашиняна, это посягательство на территорию Армении. "Действия азербайджанской стороны в районе озера недопустимы", - заявил он.

Инцидент в Сюникской области обсуждали дипломаты Армении и России.

Так, и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 12 мая проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об инциденте на границе. В официальном сообщении о разговоре указывается, что дипломаты отметили важность полноценной реализации договорённостей по обеспечению региональной безопасности и стабильности.