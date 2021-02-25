Пашинян заявил о несостоятельности российских «Искандеров» во время конфликта в Нагорном Карабахе

Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с обвинительной критикой российских ракетных комплексов «Искандер». Политик назвал их оружием 1980-х годов и заявил о 10%-ном срабатывании во время использования ракет во время конфликта в Нагорном Карабахе.

С критикой российских ракетных комплексов «Искандер» выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе большого интервью 1in.am он завил, что ракеты плохо сработали во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Примечательно, что обсуждению этой темы в ходе общения с журналистами было уделено очень мало времени, однако этого хватила Пашиняну, чтобы озвучить информацию, шокировавшую не только журналистов, проводивших интервью, но даже и Министерство обороны Армении, которое в последствии отказалось от каких-либо комментариев заявления политика.

В частности, в интервью прозвучал вопрос журналиста о том, как глава правительства относится к тому, что экс-президент Армении Серж Сангсян удивлен тому факту, что «Искандеры» не были использованы военными Армении в первые дни боевых действий.

«Думаю, он должен иметь ответ на многие вопросы и не задавать вопросы, ответы на которые он знает. Может, он ответит, почему ракеты «Искандер» не взорвались или взорвались лишь на 10%?», - заявил Пашинян.

Затем, исходя из своих же слов, он назвал «Искандеры» оружием 1980-х годов.

В принципе, подобные высказывания Пашиняна не являются неожиданностью, политик и ранее уже заявлял о своем недовольстве российскими средствами ПВО и жаловался на «несработавшие системы радиоэлектронной борьбы».

Само заявление Пашиняна о том, что оружие является сильно устаревшим в корне не верно, поскольку «Искандеры» были поставлены на вооружение уже в нулевых. Даже если Пашинян имел ввиду тот факт, что при создании «Искандеров» были использованы более ранние наработки, все равно это утверждение недопустимо, потому что оружие является современным и не имеет аналогов в мире. Те же американские ракетные системы ATACMS уступают российским «Искандерам» по дальности стрельбы, точности поражения и по времени реакции.

Что же касается 10%-ного срабатывания снарядов, то любые обвинения принято подкреплять какими-то неопровержимыми и проверенными фактами, иначе они превращаются в голословные сообщения.

По словам военного обозревателя издания «Газета.ру», полковника запаса Михаила Ходаренка, свои обвинительные слова Пашинян должен был подкрепить конкретными данными о том, сколько пусков произведено, сколько ракет и по каким объектам было запущено. При этом армянская сторона говорит лишь об использовании «Искандеров» во время нагорнокарабахского конфликта, но при этом затрудняется назвать, на каком направлении применялся комплекс.

Также эксперт пояснил принцип действия ракеты. «Если ракета исправна, обслужена и полностью боеготова, то осколочно-фугасная боевая часть срабатывает, что называется, в полном объеме. Или она не срабатывает вообще, то есть этот пуск считается неуспешным. Вполне возможно, что был элемент и неграмотной эксплуатации, этого исключать нельзя. Но это же надо разбираться на месте. Если война проиграна, то, конечно, все виноваты, кроме верховного главнокомандующего, - складывается такое впечатление», - сказал Михаил Ходаренок.

Понять смысл слов Пашиняна о 10% попытался и военный эксперт, замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Высказывание может означать, что Армения запустила минимум 10 ракет, из которых взорвалась только одна. Но Азербайджан фиксировал все падения тактических ракет и не сообщал ни об одном факте падения ракет «Искандера», - отметил Сивков в беседе с радио Sputnik.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника запаса Виктора Мураховского, глупость, сказанная Пашиняном в отношении российского ПВО, это не что иное, как «попытка сказать что-то умное о военной технике».

По мнению Мураховского, слова армянского премьер-министра следует расценивать как попытку «перевести стрелки с собственной некомпетентности в качестве политика на якобы плохие качества оружия».

Оценили слова армянского политика и в российской Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы неисправных оперативно-тактических комплексах «Искандер» абсолютной ложью.

По мнению Завазина, когда человек пытается найти виноватого вместо себя, то он способен привлечь к этому даже «Искандеры».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Daily Storm заявил о необходимости создания двухсторонней комиссии, поскольку Армения является членом ОДКБ.

Более того, по мнению Шерина, Пашинян обязан принести извинения российской стороне, поскольку его необоснованные заявления - это удар по репутации отечественного оружия.

Также Шерин усомнился в том, что Никол Пашинян в курсе того, для чего применяются «Искандеры», не говоря уже о тактико-технических характеристиках ракеты.

Еще один депутат Госдумы, председатель группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин обвинил Пашиняна в некомпетентности.

«Плохому танцору ноги мешают. Эта язвительная народная мудрость лучше всего характеризует слова армянского премьера об использовании «Искандеров» в недавней войне и их «устарелости». Люди, которые лучше разбираются в вопросах войны и мира, знают, что это лучший универсальный оперативно-тактический ракетный комплекс, оружие XXI века. «Искандер» подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии», - сказал Саблин РИА Новости.

Не смог промолчать на обвинение Пашиняна и один из разработчиком комплекса, конструктор Владимир Ковалев, который заявил, что множество раз становился свидетелем испытаний, и ни разу не видел, чтобы снаряд не взорвался.

Более того, Ковалев ответил, что Пашинян умолчал о самом главном, когда в результате плохого прицела пара «Искандеров» взорвалась недалеко от стратегически важных нефтегазовых объектов Азербайджана, в Баку сразу осознали, что с войной надо завязывать.

«И вы тоже должны понимать, какие колоссальные потери были бы у экономики Азербайджана, даже если бы боезаряд "Искандера" сработал лишь на смешные пашиняновские 10%... Но Баку было бы не смешно», - заявил конструктор «Комсомольской правде».

Говоря о мотивах Пашиняна для такой критики, многие эксперты сходятся во мнении, что скорее всего речь идет о происках конкурентов, поскольку не за горами новые поставки вооружения.

«Вопрос, ссориться или не ссориться ему с Кремлем, не стоит. Ему сейчас нужен любой внешний виновник этой войны, потому что де-факто верховным главнокомандующим был он. Он считает, что он может себе позволить некие действия, потому что он уверен, что Москва считает его гарантом трехстороннего соглашения от 9 ноября. Он считает, что он может объяснить при случае Москве, что его заявление носит не внешнеполитический, а внутриполитический характер», - сказал политолог Владимир Новиков.

Многие эксперты уверены, что нагорнокарабахский конфликт - это наглядная демонстрация того, что армянские силы оказались совершенно неподготовленными к затяжным боям.

Обвинение Пашиняна в адрес российских «Искандеров» лишний раз показывает явный непрофессионализм главы правительства и огромное желание переключить внимание на внешние факторы. Особенно, принимая во внимание продолжающиеся в Ереване протесты с требованием отставки премьера.