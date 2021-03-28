Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести в апреле 2021 года парламентские выборы, ради проведения которых он готов уйти в отставку.

Как сообщил армянский премьер, он покинет свой пост, если не получит поддержки населения.

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы", - уточнил он во время своей встречи с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области. Видео встречи Пашинян опубликовал в своём Facebook.

Сейчас Пашинян проводит консультации с представителями различных политических сил и обсуждает возможность проведения в текущем году внеочередных парламентских выборов. Тем самым политик фактически готов поставить перед населением страны вопрос о вотуме доверия к своей работе на фоне непрекращающихся массовых протестов.