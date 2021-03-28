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Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
28 марта 2021, 17:40 • 39 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести в апреле 2021 года парламентские выборы, ради проведения которых он готов уйти в отставку.
Как сообщил армянский премьер, он покинет свой пост, если не получит поддержки населения.
"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы", - уточнил он во время своей встречи с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области. Видео встречи Пашинян опубликовал в своём Facebook.
Сейчас Пашинян проводит консультации с представителями различных политических сил и обсуждает возможность проведения в текущем году внеочередных парламентских выборов. Тем самым политик фактически готов поставить перед населением страны вопрос о вотуме доверия к своей работе на фоне непрекращающихся массовых протестов.
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