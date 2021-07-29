Пашинян захотел прикрыться русскими по всей границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел разместить опорные пункты русских пограничников по всей границе с Азербайджаном. Таким образом политик стремится прикрыть дальнейшие демаркационные работы спинами наших ребят.

Во время заседания с кабинетом министров глава правительства Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты пограничников России по всей границе с Азербайджаном, а не только на участке Сотк-Хознавар.

Идея пришла и была озвучена после недавних инцидентов на границе. Вероятно, Пашинян просто захотел перестраховаться и прикрыться спинами наших ребят, поскольку стране предстоит дальнейшее проведение демаркационных работ (проведение государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками. - Ред.).

В Ереване надеются, что при реализации этой идеи работы будут проходить без негативных инцидентов и конфликтов с азербайджанцами.