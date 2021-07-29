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Пашинян захотел прикрыться русскими по всей границе с Азербайджаном
29 июля 2021, 12:10 • 34 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел разместить опорные пункты русских пограничников по всей границе с Азербайджаном. Таким образом политик стремится прикрыть дальнейшие демаркационные работы спинами наших ребят.
Во время заседания с кабинетом министров глава правительства Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты пограничников России по всей границе с Азербайджаном, а не только на участке Сотк-Хознавар.
Идея пришла и была озвучена после недавних инцидентов на границе. Вероятно, Пашинян просто захотел перестраховаться и прикрыться спинами наших ребят, поскольку стране предстоит дальнейшее проведение демаркационных работ (проведение государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками. - Ред.).
В Ереване надеются, что при реализации этой идеи работы будут проходить без негативных инцидентов и конфликтов с азербайджанцами.
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