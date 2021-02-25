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Пашинян выдвинул военным ультиматум

25 февраля 2021, 16:50  •  124 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава правительства Армении призвал военных заниматься своим делом и не устраивать госпереворот
Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от начальника Генштаба ВС Республики Оника Гаспаряна добровольно уйти в отставку. Он сообщил, что предлагал президенту страны Армену Саркисяну подписать соответствующий документ, однако тот этого не сделал.
По словам премьера, если президент не подпишет предложение об увольнении главы Генштаба, то присоединится к госперевороту, пишет РИА "Новости".
Выступая в ходе созванного им митинга своих сторонников на площади Республики в Ереване, Пашинян выразил уверенность, что армянский народ не допустит военного мятежа, передает "Интерфакс".
"Некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс. Заявление Главного штаба ВС Армении – это попытка военного переворота, и народ не позволит этого", – сказал премьер.
Пашинян приказал всем офицерам Вооруженных сил страны "заниматься" своим делом, т.е. защитой границ и территориальной целостности государства.
"Никто не может ослушаться моего приказа", – объявил он.
По мнению премьера, многие генералы и офицеры подписали заявление с требованием об его отставке под давлением вышестоящего руководства.
Напомним, ранее в четверг, 25 февраля, стало известно, что ВС Армении потребовали от Пашиняна и правительства страны покинуть свои посты. Соответствующее заявление Генштаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.
Спустя какое-то время появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав повторно призвал Пашиняна уйти в отставку. Военные подчеркнули, что свое заявление они готовили без чьего-либо давления со стороны.
"Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - в этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", – цитирует воззвание военных телеграм-канала "Sputnik Армения".
Добавим, нынешняя политическая ситуация в Республике обострилась, будучи и без того накаленной, после спора между Пашиняном и представителями Генштаба о пользе и действенности российских ЗРК "Искандер" в период войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах, развязавшейся прошлой осенью.

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