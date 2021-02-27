Пашинян вновь потребовал от президента отставки главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает на отставке главы Генштаба, несмотря на решение, ранее озвученное президентом страны.

Президенту Армении Армену Саркисяну вновь будет направлено требование отправить в отставку начальника Генштаба страны. На уходе военачальника с должности настаивает премьер-министр Никол Пашинян. О повторном направлении этого требования он сообщил на своей странице в Facebook.

Несмотря на то что президент республики уже назвал прежний указ Пашиняна не соответствующим Конституции, премьер намерен добиваться своего. По мнению Пашиняна, решение президента не утверждать отставку начальника ГШ не способствует урегулированию ситуации.

Несколькими часами ранее президент Армении сообщил, что распоряжение уволить главу Генштаба прямо противоречит Основному закону страны. В итоге проект указа был возвращён Пашиняну. Сейчас в Ереване продолжаются протесты.

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