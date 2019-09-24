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Пашинян в Соединённых Штатах отмежевался от Сороса и обрушился на Ванецяна

24 сентября 2019, 17:54  •  62 • Украина
Бывший глава СНБ в ответ не смолчал: «Время покажет, кто или что окажется в мусорной урне»
22 сентября премьер-министр Никол Пашинян рассказал на пресс-конференции в Лос-Анджелесе о его связях с Соросом, о конфликте с бывшим директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном, о проблемах страны, а также призвал бизнесменов из диаспоры поработать во благо Армении.
По словам Пашиняна, он знает, какие слухи ходят о том, что «бархатную революцию» сделали на деньги Джорджа Сороса, да и его самого называют «человеком Сороса».
«Я призываю все стороны успокоиться, потому что те, кто был в Армении, а не в своих кабинетах, хорошо знают, кто совершил революцию. Революция происходила в прямом эфире, и это все видели. Революцию сделали простые армяне, а те, кто приписывает «заслуги» революции кому-то другому, унижают народ», – заявил премьер на пресс-конференции.
Напомним, недавно в Армении возникло гражданское движение «Вето», выступающее за запрет деятельности Фонда Сороса в Армении – фонда «Открытое общество».
Прокомментировал премьер-министр и заявление бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна в связи с его отставкой, опубликованное на сайте СНБ, а затем удалённое.
«В своём заявлении господин Ванецян говорил о чести офицера. Но он, будучи де-юре директором СНБ, делает заявление, по сути, против своего верховного главнокомандующего, и более неуважительного отношения к чести офицера быть не может. И такое совершил офицер. Вы знаете, что это значит?! Это значит выбросить погоны в мусорную урну», – не скупился на эмоции Никол Пашинян.
По его словам, такой поступок продемонстрировал неуважение к Вооружённым силам Армении.
На вопрос журналистов о судьбе рудника Амулсар, премьер-министр ответил, что проблема эта остаётся открытой.
«Меня в этом вопросе беспокоит ортодоксальность. Часть людей говорит, что рудник не должен работать и всё. Вторая часть утверждает, что если он не откроется, то существование Армении бессмысленно. Я не разделяю ни одно из этих мнений, правительство не должно принимать решение под давлением тех, кто увереннее говорит. На данный момент, де-юре оснований для запрета на разработку рудника нет. Если появится основание – закроем. Но только из-за того, что на правительство оказывают давление, мы не собираемся закрывать его», – объяснил премьер.
Напомним, проблема Амулсарского месторождения волнует армянское общество, начиная с августа. Месторождение золота (второе по запасам золота в Армении) находится в 10 километрах от курорта Джермук, и экологи опасаются, что рудник может уничтожить уникальную природу курортного региона.
Помимо пресс-конференции, Никол Пашинян выступил на митинге в Лос-Анджелесе, где обратился к представителям армянской диаспоры с призывом помочь экономике Армении.
«В ближайшие годы мы восстановим тысячи километров дорог, отремонтируем и построим школы и детские сады. Но это не означает, что диаспоре нечего делать в Армении. Наоборот, пришло время, чтобы наши соотечественники по всему миру задумались над участием в экономической революции в Армении», – отметил премьер-министр и призвал бизнесменов инвестировать в экономику своей родины.
При этом Пашинян дал обещание, что инвесторам больше не будет никаких бюрократических преград на родине, которые были прежде, уверяя, что системная коррупция в Армении побеждена, а сейчас заканчивается и война с теневой экономикой.
«Диаспора относится к Армении как к масштабному, общенациональному проекту развития. Последним и наиболее ярким тому доказательством стало открытие центров креативных технологий «Тумо» и «Смарт-центров» по всему миру. Это происходит во многом благодаря инвестициям диаспоры», – добавил Пашинян.
Выступления Никола Пашиняна в Лос-Анджелесе имели неожиданное продолжение.
Артур Ванецян ответил премьер-министру на его обвинение во время пресс-конференции за океаном.
«После моей отставки Пашинян продолжает посылать людей ко мне с просьбой помолчать некоторое время, пока ситуация не успокоится. Тем не менее, он в очередной раз нарушает договорённости и выступает с непонятными и популистскими заявлениями», – заявил Ванецян 23 сентября в интервью армянской газете «Грапарак».
По мнению экс-главы СНБ, Пашинян в погоне за краткосрочным эффектом не думает о последствиях.
«Представляете, что будет, если вдруг я заговорю, не думая о последствиях? Сколько можно вводить общество в заблуждение, обвиняя в предательстве всех тех, кто не с тобой. Люди, не обладающие военными знаниями и не знакомые с образом мышления военных, имеющие крайне поверхностные представления об их чувстве долга перед Родиной, не могут знать о чести и достоинстве офицерских погон. Кстати, напомню, что в мирное время, согласно Конституции Армении, премьер-министр не является верховным главнокомандующим. Мне жаль, что он зашёл так далеко. Уверен, любой, кто внимательно читал моё заявление об отставке, понял, что я имел в виду. Время покажет, кто или что окажется в мусорной урне», – жёстко прокомментировал Артур Ванецян слова Никола Пашиняна.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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