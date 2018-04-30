Пашинян в шаге от кресла, но РПА безоговорочно не капитулирует

Армения накануне выборов премьер-министра

В первый майский день в Армении состоится специальное заседание Национального собрания по вопросу выборов нового премьер-министра страны. Возможно, как утверждалось ранее, пройдёт и голосование. 25 апреля парламентская фракция «Елк» («Выход») выдвинула кандидатуру трибуна «бархатной революции» Никола Пашиняна на главную должность в Армении.

За последние несколько дней в стране произошли многие события, показывающие, что «народный премьер» – в шаге от победы, но Республиканская партия Армении (РПА) капитулировать не собирается. 27 апреля Никол Пашинян устроил автопробег из Еревана в Гюмри, в котором участвовали около 550 автомобилей. Сам лидер революции въехал на площадь Варданянц на фаэтоне вместе с канадской актрисой армянского происхождения Арсине Ханждян, следуя традиции карнавализации протестов. Митинг собрал около 10000 участников из Гюмри и окрестностей, а также из столицы Армении. Протестующие развернули плакаты «Гюмри с Пашиняном!», «Нет республиканцам!», а также «Нет гибриду Сержа!», имея в виду ныне исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна. Кричали о том же самом: «Карен, уходи!», «Никол – наш премьер!»

На следующий день на митинге в Ванадзоре тоже звучали требования отстранить РПА от власти.

Что касается Карена Карапетяна, он не принял предложения Пашиняна о переговорах с повесткой дня «о передаче власти». «На встрече Карапетяну пришлось бы обсуждать условия капитуляции, а республиканцы пока не собираются сдаваться. Республиканцы собираются попытаться сохранить партию, чтобы остаться в политике хоть в каком-то виде. А Никол Пашинян не готов идти на уступки и настаивает, что РПА не должна участвовать в выборах. И зачем идти – чтобы еще раз это услышать?» – пояснил ситуацию с переговорами директор Института Кавказа, политический аналитик Александр Искандарян.

Вместе с тем Карапетян предложил Пашиняну представить свою программу действий на должности премьер-министра Армении. «Полагаю, у Никола Пашиняна есть программа, где отражено, какую страну он хочет построить. Какие цели ставит в сферах внешней политики, безопасности, экономического роста, правосудия и прочих», – сказал он в интервью телеканалу «Шант». И прокомментировал заявление Пашиняна о том, что «либо он станет премьер-министром, либо никто»: «Мы говорим о демократии и плюрализме, о том, чтобы слышать друг друга, о терпимости, конституции, парламентской стране, а это похоже на монополизацию политического поля». Карен Карапетян объяснил общественности свою позицию по переговорам с Пашиняном: «Переговоры перспективны в том случае, когда стороны имеют желание принимать позиции друг друга. Договорятся они потом или нет, будут ли гибки как переговорщики или нет – это уже другое дело. Однако изначально, когда объявляется конкретная повестка, а другая сторона не имеет права ее формировать, то это уже не переговоры».

В ситуации, когда «бархатным революционерам» не удалось осуществить постановочную встречу с и. о. премьер-министра и под телекамеры провозгласить тезисы о «передаче власти» (как это получилось на «переговорах» с Сержем Саргсяном), Николу Пашиняну ничего не оставалось, как пригласить к разговору всю парламентскую фракцию республиканцев. «И если есть сложности с тем или иным форматом переговоров, мы готовы напрямую вступить в переговоры одновременно со всеми депутатами фракции РПА Национального собрания. То есть мы готовы встретиться с депутатами фракции РПА в одной комнате, обсудить сложившуюся ситуацию, предложить наши решения и выслушать их мнения», – заявил он на митинге в Иджеване.

Республиканцы очень важны для Пашиняна: ему недостаёт минимум шести голосов, чтобы стать премьером. И дать их может только РПА.

Несмотря на то, что поддерживать кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра будут парламентский блок «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» и, конечно, «Елк», этого для победы «бархатных революционеров» мало. А если победы не будет в самое ближайшее время (в идеале – 1 мая), парламент пойдёт по долгому пути досрочных выборов, что оппозиционеров во главе с Пашиняном категорически не устраивает.

«Если выборы премьер-министра будут провалены и речь пойдет о внеочередных выборах, мы будем бойкотировать эти выборы. Не исключаю, что будем окружать и блокировать в том числе избирательные участки», – сообщил 27 апреля на брифинге Никол Пашинян. Видно, в свою победу на этих выборах он и сам не верит: эйфория, которая сегодня диктует поведение улицы, пройдёт, на смену эмоциям придут размышления, молодёжь на митингах протестует против политизации образования и партий как таковых, заманить её на выборы не получится. А самое главное, выборы заставят Никола Пашиняна «огласить весь список» его сторонников, претендующих на власть. И есть понимание, что список этот может вызвать у избирателей чувства, очень далёкие от эйфории. Поэтому с таким рвением и продавливается Никол в премьер-министры. А с административным ресурсом, со своими министрами и губернаторами и выборы не страшны.

Республиканская партия Армении приняла решение не выдвигать своего кандидата на должность премьер-министра. «Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение», – цитирует вице-спикера парламента и пресс-секретаря партии Эдуарда Шармазанова «Кавказский узел». В свою очередь «бархатный революционер» Никол Пашинян пригрозил усугублением политического кризиса в Армении, если премьер-министром будет избран представитель РПА. А канадская актриса Арсине Ханджян по этому поводу заявила, что республиканцы должны следовать словам своего лидера Сержа Саргсяна и не усложнять ситуацию.

Высказался и Госдепартамент США. В Америке по традиции поприветствовали мирный протест и выразили надежду на то, что силовики и митингующие не допустят в ближайшие дни насилия по отношению друг к другу. «Будучи друзьями Армении, мы призываем добросовестно провести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с конституцией и достичь решения, которое удовлетворит интересы всех армян», – заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт. За всеми заботами на Ближнем Востоке в Вашингтоне не забывают и Армению.

Никол Пашинян 29 апреля встречался с депутатами Госдумы России. Он заверил россиян, что намерен развивать отношения с Москвой и не собирается поднимать вопрос о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ, если станет премьером. «С другой стороны, мы не считаем, что в этих структурах все идеально, но геополитических реверсов не будет», – сказал трибун армянской «бархатной революции». В этот день в Армении продолжились уличные акции, но уже скорее по инерции – повода для протестов пока что нет. Развлекаясь, студенты заблокировали улицы и устроили весёлое шествие к площади Республики под лозунгами «Мы решаем!», «Мы – хозяева нашей страны!», «Свободная независимая Армения!». Звучало единственное политическое требование – отставки РПА, но в то же время координаторы студенческих протестов убеждали прессу, что юноши и девушки в бейсболках с надписью «Смелей» (как у Пашиняна) выступают против втягивания студентов в политические игры.

Новой формой акций 29 апреля стало блокирование торговых сетей «Сас» и «Сити», принадлежащих депутатам от РПА. Сторонники оппозиции перекрыли входы в супермаркеты и пообещали «конец олигархам и грабителям», отправив республиканцам накануне 1 мая очень ясный сигнал: либо Пашинян становится премьер-министром, либо бизнесменам в РПА – «конец».

На фоне такого откровенного шантажа сам Пашинян и другие елковцы не устают стелить «бархат», повторяя, что «вендетты не будет, ненависти не будет, мести не будет». Закончился день 29 апреля очередным митингом на площади Республики, на котором кандидат в премьер-министры Никол Пашинян призвал временно прекратить протесты.

30 апреля «бархатная революция» была перенесена с улиц в парламент, где предстоит обсуждать первомайское голосование. Впрочем, вечерний митинг на площади Революции состоится. «В 17.00 с площади Гарегина Нжде стартует шествие к площади Республики, где в ходе митинга я представлю итоги переговоров и мы определимся с нашими дальнейшими шагами», – объявил Пашинян. Ранее он призвал 1 мая, в день выборов Национальным собранием премьер-министра, «наводнить улицы». Уличные акции 1 мая начнутся с 8.00.

Полиция уже предупредила о «потенциальной угрозе», которая может исходить от экстремистских групп, заинтересованных в провокациях. Полицейские пообещали, что применят все необходимые средства для пресечения актов насилия, в том числе нападения на охраняемые объекты или попытки преодоления заслонов.

Между тем в «Елк» услышали слова Карена Карапетяна о программе, которая должна быть у Никола Пашиняна – потенциального руководителя правительства. Этим же вопросом начинает интересоваться и общественность – пока в частных разговорах и социальных сетях. После выборов, если Пашинян получит страну в управление, вопрос о программе зазвучит в полный голос.

Правительство будет временным, поспешили заявить в «Елк». «Основная миссия этого правительства – внеочередные парламентские выборы после некоторых законодательных регулировок», – сообщил Арарат Мирзоян, представитель фракции.

И что получается в сухом остатке «бархатной революции», если внимательно отнестись к этим словам? Никол Пашинян формирует временное правительство, главная задача которого – провести внеочередные выборы в Национальное собрание, но при этом тот же сценарий оппозицию не устраивает, если 1 мая в парламенте не проголосуют за Пашиняна. За словами же о «некоторых законодательных регулировках» может скрываться всё что угодно – их содержание оппозиция не раскрывает.