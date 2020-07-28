Пашинян в ответ на претензии Симоньян указал на "важный нюанс": "В России должны понять"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал пост главреда RT Маргариты Симоньян, которая без обиняков указала, что Ереван платит России за сделанное добро злом.

Она напомнила, что армянские власти "исключительно из политической мести посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России". По её словам, это было сделано специально, как плевок в лицо Москве.

Кроме того, напомнила она, Армения до сих пор не признала Крым российским, а в республике пышным цветом расцвели антироссийские НКО.

Пашинян не согласился с таким мнением. Относительно отсылки по Кочаряну премьер заявил, что не отдельные политики являются союзниками России, а весь армянский народ.

"В России должны понять, что союзник России в Армении - не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнёр - это армянский народ. Это очень важный нюанс", - указал он в интервью РБК.

Кроме того, Никол Пашинян не преминул добавить, что Армения не признала и независимость Нагорного Карабаха. Однако это по-прежнему "единое пространство безопасности".

"Армения не признала ещё независимость Нагорного Карабаха. Это означает, что мы не защищаем Нагорный Карабах? Нет", - заявил Пашинян, комментируя заявление главреда RT.