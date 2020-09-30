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Пашинян в эфире объяснил интерес Анкары: Турция ищет повод ввести войска в Нахичевань

30 сентября 2020, 16:15  •  28 • В мире
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире российской программы "60 минут" сообщил об интересе Турции в конфликте Нагорного Карабаха. По его словам, турки лишь ищут повод ввести войска в азербайджанский анклав Нахичевань.
Глава армянского правительства Никол Пашинян раскрыл намерения Турции в нагорно-карабахском конфликте. По его словам, Анкара уже вмешалась в противостояние. В частности, указал он, "и Армения, и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой Турции".
По информации Пашиняна, Анкара ищет повод, чтобы ввести войска в Нахичевань. Он также добавил, что турки намерены ещё более широко включиться в конфликт.
К тому же, указал премьер Армении, некоторые подразделения турецкой армии с августа находятся в Азербайджане.
"Они начали совместные учения. И эта война началась, как продолжение этих учений", - заявил он в эфире "60 минут".
Отметим, что со своей стороны президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на российском ТВ, опроверг участие Турции в конфликте с Арменией. По его словам, Турция действительно является "братской страной", но она не вмешивается в противостояние, развернувшееся в Нагорном Карабахе.

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