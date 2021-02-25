Пашинян цепляется за власть, Армения борется за жизнь

В Армении меняется власть – хочется верить, что с "соросовской" на пророссийскую. Генеральный штаб Вооружённых сил Республики Армении потребовал отставки премьер-министра Пашиняна. Требования военных поддержаны демонстрантами на улицах. Пашинян пытается мобилизовать своих сторонников и называет происходящее военным переворотом.

К настоящему моменту обращение с требованием отставки премьер-министра подписали все руководители Генерального штаба страны и командующие всех пяти армейских корпусов.

Неизбежность отставки

Требования отставки премьера в Армении звучат уже более трёх месяцев – они прозвучали сразу после проигранной Второй карабахской войны. С тех пор каждый прошедший день открывает всё новые факты о странной, "договорной" природе этого поражения. Неудивительно, что всё это время митинги с требованием отставки премьера не прекращаются ни на день. Солидарность с требованиями митингующих озвучивали уже, пожалуй, все общественные силы Армении, вплоть до Академии наук, учёных советов университета и ведущих вузов, и даже глав церкви – Эчмиадзинского и Киликийского католикосов. Сегодня, наконец, к этим требованиям присоединилась армия. Это обстоятельство должно уже положить конец слишком затянувшейся агонии режима Пашиняна.

Формальным поводом к выступлению Генштаба стало увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Боевой генерал, национальный герой Армении, высмеял безграмотные слова премьера, назвавшего российские ракеты "Искандер" "неэффективными": якобы "имеющиеся у Армении «Искандеры» не взорвались или «взорвались лишь на 10%" (Царьград подробно описывал ситуацию вчера).

Хачатрян, выразился, надо сказать, довольно мягко, назвав высказывание Пашиняна не бредом двоечника из младших классов, а всего лишь "поверхностной оценкой". Тем не менее сразу после своего заявления Хачатрян был уволен со своего поста.

Очевидно, что отставка Хачатряна, хоть и серьёзно задела корпоративную солидарность генералитета, послужила лишь поводом. Причины куда глубже и значительней. Это и, мягко говоря, странная – особенно с точки зрения армии – политика во время войны: армия готова называть это не иначе как саботажем. И столь же странные послевоенные выступления премьера, возлагавшего вину за поражение на армию и народ, себе же отводившего скромную роль жертвы непреодолимых обстоятельств.

Пашинян фактически самоустранился от послевоенного устройства дел: вопросы демаркации границ решают представители Азербайджана и российские миротворцы, а армянская сторона при этом представлена всего лишь главами сельских администраций. Премьер и контролируемый его партией парламент, тем временем, занимались уточнениями к порядку регистрации автомобильных номерных знаков и внесением поправок в Земельный кодекс.

Надо полагать, Никол Пашинян считал, что старательная имитация "мирной жизни" должна заслонить в восприятии сограждан разразившуюся катастрофу. Однако имитация в глазах армянских патриотов выглядела не слишком удачной, особенно когда Пашинян, вслед за турецкими пропагандистами, объявил карабахский город Шуши "азербайджанским городом".

Однако главной причиной нынешнего обострения в Ереване следует признать растущее недовольство тем, как последовательно Пашинян разрушал отношения с немногочисленными союзниками – прежде всего с Россией. Идиотская выходка с критикой "Искандеров" легла на эту же чашу весов.

Сколько крови должно пролиться

Режим Пашиняна, созданный в своё время "западными партнёрами" при участии печально известного "Фонда Сороса", агонизирует. Комментируя ситуацию для РИА "Новости", российский эксперт, академик Алексей Арбатов констатировал, что "отставка Пашиняна неизбежна абсолютно, вопрос только в том, когда и как это произойдёт" и "первое время силовики будут защищать премьера, но это не будет иметь перспективы".

К сожалению, это означает, что Пашинян, вероятно, не уйдёт без пролития крови своих сограждан.

Заявление Генштаба ВС Армении подписали более 40 высокопоставленных военных: всё руководство Генштаба, включая начальника Оника Гаспаряна и глав всех управлений, а также командиры всех крупных воинских соединений. Это заявление практически не оставляет для армянских военных возможности изменить свою позицию и как-то договориться с Пашиняном:

…Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооружённые силы Армении долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию Вооружённых сил действующей властью, однако всё имеет свои пределы… В связи с создавшейся ситуацией Вооружённые силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах. Армия всегда была с народом, как и народ с армией.

В новейшей истории это уже второй случай вмешательства армии в политическую жизнь Армении. В своё время именно требование всех силовых министров и старшего генералитета стало причиной отставки первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Однако Пашинян в своё время был верным адъютантом Тер-Петросяна и главным распорядителем предпринятой первым президентом попытки государственного переворота в 2008 году, пока не стал следовать примеру бывшего патрона. Он назвал заявление Генштаба "попыткой военного переворота", объявил об увольнении начальника Генштаба и призвал своих сторонников немедленно выйти на площадь Республики. Пока демонстрации в поддержку премьера выглядят неубедительно.

Кто будет лучше Пашиняна?

Ответить на вопрос о том, кто возглавит страну в случае, если усилия военных и гражданских противников Пашиняна окажутся успешными, пока очень сложно. Во всяком случае, никакого ответа на этот вопрос пока нет ни у митингующих, ни, насколько можно судить, у военных.

Однако практически все эксперты уверены в том, что это будет человек, настроенный предельно пророссийски. Слишком дорого обходится Армении каждая попытка "дистанцироваться" от России. Эта нехитрая мысль, надо полагать, должна уже дойти до самых одноклеточных ревнителей "европейского пути" и прочих прав сексуальных меньшинств.

Менее эмоционально эту же мысль можно выразить так: если Россия является, по сути, единственным гарантом сохранения независимости Армении и гарантом безопасности в регионе, Армения не может позволить себе не быть надёжным союзником России. В первую очередь в рамках уже существующих международных институтов, в частности, ОДКБ и ЕАЭС. В дальнейшем – в рамках неизбежной и очень полезной для Армении интеграции.