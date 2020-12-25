Пашинян согласился уйти с должности премьера

Никол Пашинян. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Политик оставит свой пост в том случае, если этого хочет народ

Никол Пашинян пригласил политические силы Армении к обсуждению вопроса о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

При этом премьер-министр добавил, что готов оставить свой пост только по решению народа.

"Готов продолжить руководство Республикой Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа", – написал премьер на своей странице в "Фейсбуке".

При этом Пашинян подчеркнул, что не держится за кресло премьера и считает себя гарантом свободы выражения мнений.

Напомним, что акции с требованием отставки Пашиняна проходят в Ереване уже несколько недель. Их причиной стало подписанное между Россией, Арменией и Азербайджаном трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе.

Так, сегодня оппозиционеры перекрыли в Ереване центральный проспект Баграмяна, на котором расположена резиденция президента и здание парламента. Протестующие скандировали "Армения без Никола", требуя отставки премьера.

В целом, обстановка в Армении остается очень напряженной. Некоторые эксперты предполагают, что стране грозит новая революция, поскольку после проигрыша в Нагорном Карабахе глава правительства лишился авторитета у граждан.