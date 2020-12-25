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Пашинян согласился уйти с должности премьера

25 декабря 2020, 21:25  •  20 • Политика
Никол Пашинян. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик оставит свой пост в том случае, если этого хочет народ
Никол Пашинян пригласил политические силы Армении к обсуждению вопроса о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году.
При этом премьер-министр добавил, что готов оставить свой пост только по решению народа.
"Готов продолжить руководство Республикой Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа", – написал премьер на своей странице в "Фейсбуке".
При этом Пашинян подчеркнул, что не держится за кресло премьера и считает себя гарантом свободы выражения мнений.
Напомним, что акции с требованием отставки Пашиняна проходят в Ереване уже несколько недель. Их причиной стало подписанное между Россией, Арменией и Азербайджаном трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе.
Так, сегодня оппозиционеры перекрыли в Ереване центральный проспект Баграмяна, на котором расположена резиденция президента и здание парламента. Протестующие скандировали "Армения без Никола", требуя отставки премьера.
В целом, обстановка в Армении остается очень напряженной. Некоторые эксперты предполагают, что стране грозит новая революция, поскольку после проигрыша в Нагорном Карабахе глава правительства лишился авторитета у граждан.

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