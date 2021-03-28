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Пашинян сделал заявление об отставке

28 марта 2021, 15:50  •  70 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Adrien VautierKeystone Press Agency/www.globallookpress.com
Премьер-министр Армении озвучил срок ухода с поста
Никол Пашинян намерен уже в следующем месяце – апреле – подать завяление об отставке.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Премьер-министр Армении отметил, что это необходимо для проведения внеочередных парламентских выборов в стране.
"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", – сообщил он.
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Голосование может состояться только после роспуска парламента. Для этого премьер-министр страны должен покинуть пост, а законодательный орган страны не выбрал нового кандидиата за двухнедельный срок.
После подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку по вопросу Нагорного Карабаха популярность Пашиняна резко упала. Народ обвинил политика в сдаче региона азербайджанской стороне – по соглашению, Азербайджан получил контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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