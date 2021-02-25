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Пашинян сдал назад. Премьер Армении обратился к оппозиции
25 февраля 2021, 18:40 • 154 • Политика
Никол Пашинян сдал назад. Премьер-министр Армении заявил о прекращении акций в свою поддержку и обратился к оппозиции с предложением последовать его примеру.
Глава правительства Армении в четверг заявил о прекращении акций в свою поддержку. Это произошло через час после того, как политик прошёлся по улицам Еревана во главе колонны своих сторонников. В марше также приняла участие жена и дети премьер-министра.
Пашинян предложил оппозиции тоже прекратить акции протеста и пригласил её на диалог.
Напомним, что ранее вокруг фигуры Пашиняна разгорелся очередной скандал. Премьер-министр, оправдываясь за не слишком удачное для Армении завершение войны в Нагорном Карабахе, обвинил во всём "некачественное" российское оружие. По его словам, ракеты комплексов "Искандер" либо "вообще не взрывались", либо "взрывались на 10%".
Первый замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян заявил, что не понимает, как ракета может взорваться на 10%. После этого чиновник был уволен с должности. Это дало оппозиции вновь поднять вопрос об отставке Пашиняна.
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