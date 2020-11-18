Пашинян сдал Карабах и спрятался в бункер: Армян спасла Россия – Михеев • 120 • В мире Азербайджан признал, что сбил российский вертолёт Ми-24 в небе над Арменией. Помощник Алиева назвал неуместными слова посла Азербайджана в России о крушении нашего Ми-24. Напомним, Полад Бюльбюль-оглы позволил себе фразу: "На войне как на войне, всякое может быть", говоря об этом чрезвычайном происшествии. Между тем Баку продолжает трубить о своей победе после вступления в силу соглашения о перемирии. В Ереване же продолжаются беспорядки: Пашиняна призывают уйти в отставку, а сторонники премьер-министра настаивают на выводе российских миротворцев из Карабаха. Сергей Михеев проанализировал сложившуюся ситуацию в регионе и оценил вклад России в переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также предрёк невесёлое будущее Пашиняну. Я склоняюсь к тому мнению, что в общем и целом то, что мы видим сейчас вокруг Карабаха, это, скорее, план, санкционированный на каком-то уровне западными странами – американцами, англичанами или ещё кем-то, тут можно спорить. В целом он выглядит так: направить энергию Эрдогана на север и восток. Как это можно сделать? Например, с помощью карабахского конфликта, через амбиции Азербайджана и Алиева, размещение в Азербайджане турецкого военного присутствия и – дальше – подталкивания Эрдогана со всей его гиперкипучей энергией в сторону России, в сторону постсоветской Средней Азии и так далее. Одновременно с этим – всевозможное оттягивание Армении от России, дискредитация интеграционных проектов, в которые Армения вместе с Россией входит. И всё это можно сделать через войну в Карабахе. Я согласен с тем, что, скорее всего, что-то подобное мы сейчас и наблюдаем. То есть, грубо говоря, где-то с Запада санкционировали обострение этого конфликта, играя на проблемах Азербайджана, играя на ситуации вокруг Карабаха, для того чтобы попытаться решить эти задачи. Полностью оторвать Азербайджан и Армению от России, потому что в этом случае Армению оттягивают на себя американцы и европейцы, а Азербайджан попадает в полную, тотальную зависимость от Турции. А Турция – член НАТО, хотите или не хотите. То есть Турцию направить в регион, она – член НАТО, сейчас с Эрдоганом отношения плохие, но, например, когда Эрдогана не станет, а это рано или поздно произойдёт, мы увидим, что Турция – член НАТО – вышла фактически на берега Каспийского моря и вторгается дальше на постсоветскую территорию. Потому что претензии Эрдогана совершенно безграничны. Он говорит о Великом Туране, даже не об Османской империи. Кто не в курсе – Османской империи в Азербайджане никогда не было. Не было её на берегах Каспийского моря. А Эрдоган говорит вообще о расселении по всему миру всех, у кого есть тюркские корни. А это, на сегодняшний день, половина мира. Карабах – как точка входа в эту ситуацию. Азербайджан уходит под Турцию, Турция – член НАТО, её военные объекты в Закавказье и, может быть, дальше, рано или поздно, станут объектами НАТО. Поэтому, кстати говоря, европейцы и американцы вроде как ругаются на Эрдогана, но никто не поднимает вопрос об исключении Турции из НАТО. И сама Турция, сколько бы она ни ругалась с европейцами, не говорит: дескать, я сейчас выйду из НАТО. Об этом не говорит никто. "Армянский Навальный" пришёл, чтобы сдать Карабах С другой стороны, что касается Армении, когда ещё Пашиняна привели к власти – а его именно привели к власти, его странным образом в своё время выпустили из тюрьмы под давлением улицы, потом под давлением улицы назначили некие выборы – вроде как соблюли формальные процедуры, но фактически это всё было цветным переворотом. Но когда он ещё появился только, и в армянской прессе, и в Рунете появились слухи о том, что Пашиняна привели, чтобы он сдал Карабах, после этого обвинил Россию в том, что она предала Армению, и сказал бы армянам только одно: теперь единственные наши ворота – на Запад. И мы видели, как этот план фактически начал реализовываться. На мой взгляд, такой заговор вполне может иметь место. Но даже если это и не так, даже если заговора нет, всё равно мы видим ослабление Армении, и охлаждение её отношений с Россией, и всю эту цветную ситуацию с Пашиняном. Вот вам, пожалуйста: привели блогера к власти. Он был журналистом, героем социальных сетей. Пашинян – это фактически армянский Навальный. Этот человек пришёл – и за небольшое время довёл страну до полной геополитической катастрофы. Может быть, где-то в Америке, на Манхэттене, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско можно баловаться цветными технологиями, потому что никто вам не угрожает. С одной стороны там полудохлые канадцы, с другой – мексиканцы обдолбанные со своими наркотиками, а с двух других сторон – Атлантический и Тихий океан. Можно поиграть в эти игрушки. Но здесь, в Евразии, особенно на постсоветском пространстве, все эти игрушки очень быстро превращаются в реальную опасность. Как только вы расслабились, стали себе башку забивать всякими иллюзиями – всё, от вас тут же отъели половину тела, если не всю голову. Советский Союз – очень яркий тому пример. И дальше везде на постсоветском пространстве мы видим, что ни одна цветная революция без потерь не проходит. Всё время что-то да происходит, крайне неприятное. И вот мы видим, что Пашинян, то ли изначально будучи предателем, то ли просто не будучи способным к эффективному выполнению своих обязанностей, завалил всю ситуацию и фактически поставил Армению на грань катастрофы. И в этом случае на самом деле Россия теряла полностью всё Закавказье. И получала турецкое военное присутствие на границах с Северным Кавказом. Что тут можно было бы сделать? Армяне говорят: Россия должна была признать Нагорно-Карабахскую Республику и вступить в войну с Азербайджаном. Хочу спросить: а с какой радости? Первое: сама Армения не признала Арцах. Спрашивается: те, кто сегодня пытаются в чём-то нас обвинять, – а что вы не признаёте Арцах? Сегодня можно это сделать. Это можно было сделать неделю назад. Это можно было сделать 27 сентября, когда началось азербайджанское наступление. Почему вы этого не сделали? Вот когда вы признаете Арцах независимым государством, тогда будет о чём говорить. А пока вы его не признаёте, его не признает никто. Второе. Почему армянская армия формально не участвовала в боевых действиях? Они участвовали, 150 танков там потеряли, по некоторым данным. Но формально – не участвовали, а мобилизовывали каких-то стариков, которые воевали еще в 1988 году, в начале 1990-х. Где же ваша армия? Вон у вас огромные толпы вышли на митинги в Ереване, огромное количество людей занято в полиции по их сдерживанию – огромное количество сильных и вполне боеспособных мужчин. А где они все были, когда происходили военные действия? И третье: Армения так и не обратилась в русле установленных процедур к России с просьбой о военной помощи в рамках ОДКБ. Вот эти три вещи: непризнание Арменией Арцаха, неучастие формально её армии в боевых действиях и необращение к России со стороны Армении – вот это как называется? Это называется предательство Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха. В Европе народ захотел меньше работать: Лидерам ЕС перечислили плюсы "четырёхдневки" В этом смысле Пашинян или вообще ничего не понимает, или он абсолютная тряпка, хотя изображал из себя когда-то борца с коррупцией, или он просто предатель. Он предал и Карабах, и армянский народ, и Армению. Он реализует тот план, в соответствии с которым его и привели к власти. А порывы в чём-то обвинять Россию на самом деле являются способом перевода стрелок с этого человека на других и попытками дальнейшей реализации сценария. Пашинян предаёт армян, Россия – спасает Что в этой ситуации могла бы сделать Россия? Я думаю, она могла сделать то, что она сделала. Хотя говорят, что это соглашение уже обсуждалось, но фактически в ультимативной форме и Армении, и Азербайджану было предложено подписать вот это соглашение. Это первое. И второе – мы ввели туда войска на пять с лишним лет, это довольно большой контингент. Мы закрепили военное присутствие там, где нас давным-давно не было. В Азербайджане когда-то были российские войска, но последний военный объект, который оттуда вытеснили, – это радиолокационная станция в Габале. Наши азербайджанские партнёры её потихоньку выдавили и запустили к себе турецких военных, они там давно уже хозяйничают. Так вот, никто нас там не ждал, а сейчас у нас есть там военное присутствие, и в любом случае это будет противовес и Турции, и кому бы то ни было ещё. Для многих это неприятная неожиданность. Что касается самого характера соглашения. Многие говорят, что в принципе это совпадает с казанской формулой, которую когда-то и Азербайджану, и Армении предлагали. Если бы не город Шуша, который отдают азербайджанцам. Но в Шуше, насколько я понимаю, воевали не только армяне, но и, скажем так, добровольцы из России. Армяне они по национальности или нет, я не знаю, но я знаю точно: на самом деле Шушу сдали по приказу Пашиняна. И на севере было фактически остановлено азербайджанское наступление, и сам этот город оставался под контролем армянских вооружённых формирований – он мог бы обороняться ещё достаточно долго. Но из Еревана пришел приказ сдать этот город. И теперь – по этим соглашениям – получается, что Шуша отходит азербайджанской стороне. Но это произошло исключительно по причине команды, полученной из Еревана, столицы Армении. Или это произошло в рамках полной сдачи Карабаха – возможно, сценарий предусматривал полную сдачу, а Россия как раз спасает сейчас Арцах. Потому что я не исключаю, что после сдачи Шуши такой же приказ пришёл бы по поводу Степанакерта – столицы Нагорно-Карабахской Республики. А дальше неизвестно, как бы развивалось дело. Может, и до Еревана бы дошли. Но решение России ввести миротворцев, во-первых, дало нам военное присутствие, во-вторых, на мой взгляд, оно спасает Арцах от полного разгрома. Потому что с таким главнокомандующим, как Пашинян, я думаю, они бы сдали вообще всё. Это очень неприятная ситуация для Эрдогана, хотя он будет сейчас пытаться влезть в этот формат миротворческий. По территории Азербайджана пусть они ездят, где хотят. А что касается трёхстороннего соглашения, их там нет. И наконец, действия России немного ослабляют зависимость Алиева от Эрдогана, что тоже важно и для самого Алиева, и для нас. Потому что Эрдоган, мне кажется, уже выкручивал ему руки, сел на шею и не давал дышать. А теперь Алиев, заключив трёхстороннее соглашение с Владимиром Путиным, а не с Эрдоганом, несколько выскользнул из-под него. Тоже, в принципе, пусть небольшой, но достаточно интересный результат, который на данном этапе можно назвать успехом. Вопрос, как это будет развиваться дальше. Посмотрим. Риски там есть. Что касается рисков для российских миротворцев, то я бы здесь напомнил 2008 год и Южную Осетию. Тот, кто посягнул на жизнь российских миротворцев, должен быть подвергнут военному уничтожению. Или, по крайней мере, обращён в бегство. Поэтому не надо пробовать эти вещи. Это касается азербайджанцев, турок и каких-то антироссийски настроенных армян. Этого делать не надо, потому что это закончится, скорее всего, плачевно. В Карабахе не победил никто Первого короля Саудовской Аравии запечатлели... в кофе: Шедевр вошёл в Книгу рекордов Гиннесса Теперь по поводу того, кто там победил, кто не победил. Я считаю, что там никто не победил. В своё время под эгидой России была выработана достаточно понятная компромиссная формула. Она когда-то обсуждалась на встрече армян и азербайджанцев в Казани под эгидой российской стороны. Я считаю, что эта формула была бы оптимальной. По ней армяне отдавали пять районов исконно азербайджанской территории, сохраняли более широкий, чем сейчас, коридор связи Арцаха с Арменией, при этом город Шуша оставался в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Всё это можно было получить, вообще не воюя, не теряя людей. А сейчас, по разным данным, азербайджанская сторона потеряла не менее 15 тысяч убитыми. Я напомню, что у нас за 10 лет войны в Афганистане 14,5 тысячи погибло. А здесь за полтора месяца войны – не менее 15 тысяч. И пусть они лапшу на уши не вешают ни своему населению, ни всем остальным, что там всего лишь 1-1,5 тысячи. Это ложь. И армяне потеряли не менее 10 тысяч убитыми. Правда, и то и другое – считая мирное население. То есть 20-25 тысяч абсолютно точно за полтора месяца укокошили. Вот вопрос: когда в Азербайджане празднуют победу – а в чём смысл вашей победы, если всего этого можно было добиться, не умерщвляя 15 тысяч собственных граждан? К тому же ещё неизвестно, сколько там на самом деле. Что вы празднуете, если обо всём этом можно было договориться тогда в Казани? А что касается армян – совершенно очевидно, что они показали неспособность к организации обороны. Они показали, что они увлеклись мечтами Джорджа Сороса, и это привело к тому, что во главе их армии встал абсолютно непригодный к этому человек – Пашинян. Они стали надеяться на то, чего нет, – на помощь Америки, Европы. Этот конфликт шёл полтора месяца – в чём помощь Америки и Европы заключалась? Где все эти огромные диаспоры – американские и европейские – армянские? Где выполнение обещаний Пашиняна насчёт того, что он сможет установить особые отношения с Западом? Где этот Запад? Что он сделал для Карабаха-Арцаха? Вообще ничего. И на этом фоне – какие-то тупые обвинения в адрес России. Так что никто там не выиграл. В этой ситуации Россия сделала то, что смогла сделать. А все эти претензии пусть они обращают к себе. Расплата за иллюзии Ну и вообще в целом на будущее это и нашим всем любителям качнуть ситуацию – хороший урок. Ещё раз повторюсь: Пашинян – это армянский Навальный. Неизвестно, сколько он ещё проживёт. Я не исключаю, если знать их обычаи и нравы, что если он на улице покажется, то его и убить могут. После того, что произошло. Но Армения – маленькая страна. А представьте себе сложную Россию с огромным количеством внутренних и внешних вызовов. Такой вот придурок типа Навального или Пашиняна, герой социальных сетей, которым все восхищаются, пока он болтает где-нибудь на экране, – вот он, предположим, пришёл к власти. Он может за год-полтора, а то и меньше превратить всё в абсолютную катастрофу. И потом будет обвинять кого-нибудь. Посмотрите, что там блеет Пашинян: "Ну, мне военные сказали…" Это что, главнокомандующий называется? Премьер-министр? Вот ты хотел стать главным человеком в Армении – ты стал. Ты рад этому? Тогда, наверное, ты был рад. А ты думал, что придётся заниматься вот такими вещами? Что воевать надо будет? Ты об этом думал? Борьба с коррупцией – это хорошо, да. Действительно, предыдущие власти Армении были коррумпированы. Кстати, это одна из причин того, почему армяне сейчас оказались в таком положении. Они превратились в торговцев. Деньги разъедают волю. Деньги не дают возможности сохранить дух сопротивления. Деньгами человек начинает мерить всё. Они превратились в торговцев, поэтому не получилось. И Пашинян – это как раз олицетворение романтизирующих себя торговцев, которые решили, что на Западе всё хорошо, от России только надо избавиться – и всё будет прекрасно. Вот и всё. Это момент расплаты за глупые иллюзии. «Зачастую аккаунты создавались заранее»: интернет-мониторинг выявил кампанию по дезинформации о конфликте в Карабахе Поэтому всем нашим борцам с коррупцией это тоже хороший урок. Надо же понимать, в каком мире вы живёте. Они сейчас начнут говорить: а я не знал, а если бы вот это, тогда вот это... Тебе, родной, на самом деле не надо заниматься политикой. Потому что ни для кого никогда не будет тепличных условий. И когда ты шёл во власть, ты должен был понимать, что с этой стороны эти звери, с той стороны – другие волки, с третьей – те, которые тоже, в случае чего, у тебя ногу оттяпают. И нет соплей розовых, которые ты обещал своим поклонникам в интернете. Этого нет. Тебе придётся столкнуться с реальной жизнью, вылезти из интернета, из комфортной среды своих поклонников, из роликов, где ты хороший и прекрасный, и начать управлять реальной ситуацией, очень тяжёлой и очень опасной. "Ты хотел ей управлять? – хочется спросить Пашиняна. – Ты ей управляешь. Ну и где результаты? Кому ты рассказываешь, что ты не виноват?" И чем Пашинян кончит, неизвестно. Он почему в бункере-то сидит? Помните, когда его привели к власти, говорили: он – народный лидер. Народ за него. А что же, Пашинян, ты боишься своего народа? Выйди к нему сейчас. Когда народ носил тебя на руках, ты выходил, куражился, изображал из себя героя. А что ж ты сейчас сидишь в бункере каком-то непонятном, где камера показывает только потолок? И никто не знает, где ты. Хотят тебя найти – и не могут. Ты же народный лидер, ты же настоящий лидер людей, любимец толпы. Ты владеешь улицей. Выйди туда! Это Навальному и всем навальным здесь. Надо сейчас очень внимательно всматриваться в эту ситуацию. Пашинян почему сидит в бункере? Потому что он понимает, что, если он выйдет, его, пожалуй, убьют, просто разорвут на части без суда и следствия. Здесь от любви до ненависти – один шаг. Бездумная, некритичная любовь может буквально за один день превратиться в абсолютно лютую и беспощадную ненависть. Надо понимать, с кем ты имеешь дело. И когда многие такие ухари начинают "качать" улицу и думают: "Это ничего, улица всегда будет за меня!" – нет, родной. Улица – это такая вещь, которая сегодня за тебя, а завтра она тебя же на столбе и повесит. Это надо помнить действительно серьёзным людям, которые серьёзно и ответственно хотели бы заниматься политикой. И надо понимать, что тем недругам, которые есть на внешнем контуре, главное – достижение цели. Например, в отношении той или иной страны – дестабилизация и полное устранение с внешней арены. Вот цель. Каким способом она будет достигнута, не имеет никакого значения. Они могут одновременно поддерживать продажных коррупционеров и борцов с коррупцией – лишь бы и те и другие в итоге развалили всё. Вот это надо помнить тем, кто может думать головой, кто хотел бы ответственно заниматься политикой, при этом сознавая всю степень тяжести, которая на самом деле ложится на плечи принимающих решения. Россия много лет предлагала этим придуркам – что с одной, что с другой стороны – сесть и договориться, они этого не сделали по разным причинам, довели дело до войны. Причём мы неоднократно предупреждали армянскую сторону: посмотрите, Алиев с помощью турок 30 лет вкладывает в армию. Посмотрите, надо же сделать выводы для соответствующей организации обороны. Ведь были инциденты, например в 2016 году, когда у азербайджанцев вдруг оказались в руках карты всех минных полей. Они просто купили какого-то предателя, причём в очень, видимо, высоких кабинетах армянских. И диверсионные группы, пройдя между этими полями, поснимали все патрули, всех постовых и так далее. И тогда ещё говорили армянам: посмотрите, к чему идёт дело. Ведь Алиев накачивает армию для того, чтобы рано или поздно пустить её в ход, все эти вложения должны доказать свою работоспособность. Потому что армию в боеготовом состоянии вечно держать нельзя. Вы до какого-то момента её доводите, она в оптимальной форме находится, но вечно это не может продолжаться. Тут надо постоянно маневрировать. Алиева потряс "подарок" ушедших армян: "Нет ни одного целого здания" Поэтому армянам говорили: он скоро ударит. Они и до этого плохо слышали, но когда пришёл Пашинян, они вообще перестали слышать. Ушли с радаров, что называется. И в этой ситуации Россия сделала тот шаг, который можно назвать достаточно проактивным. По крайней мере, это небольшой успех сейчас. Как это будет развиваться дальше – посмотрим, потому что эту карту надо тоже суметь разыграть. Это очень непростая ситуация. Но тем не менее, если бы мы не сделали ничего, то, скорее всего, реализовался бы тот план, о котором многие говорят: то есть мы бы потеряли и то и то и ситуация была бы крайне плачевная, в том числе для самих армян. Тех, кто сбил вертолёт, найти и уничтожить И последнее – по поводу нашего вертолёта. Я считаю, что мы должны требовать полного расследования и наказания заказчиков. А если они сами не найдут, нашим спецслужбам надо их найти и уничтожить. Причём, если это получится, нельзя это делать тихо. Надо понимать, что сейчас в мире такая ситуация: то, о чём сообщили СМИ, – то и есть, а то, о чём не сообщили, – того нет. Когда в Сирии был сбит наш Су-24, мы провели операцию возмездия – и, по разным оценкам, от 700 до 1000 боевиков были уничтожены. И несколько их баз наша авиация сравняла с пылью. Но мы решили про это не говорить. Где-то в интернете какие-то слухи проскакивают... Я считаю это ошибкой. Надо понимать, что если вы не рассказали об этом, то этого как будто и нет. И это позволяет людям с разной степенью ответственности качать тему, что Россия, мол, утёрлась, ничего не сделала. Насколько я знаю, были нанесены массированные ответные удары и за жизнь наших лётчиков поплатились сотни боевиков. И турки скрипели зубами, потому что это были их люди. И скорее всего, в числе этих людей были и внедрённые офицеры турецкой разведки, и многие другие. Вот и здесь надо так же сделать, только не надо это скрывать. Если Азербайджан сам не сможет адекватно разобраться в этой ситуации, значит, нам надо приложить усилия, чтобы найти этих людей и уничтожить. Если нельзя уничтожить заказчиков – предположим, заказчиком был Эрдоган или ЦРУ, – тогда надо уничтожить хотя бы исполнителей. А что касается Эрдогана – я думаю, что этот человек остановится только тогда, когда или уткнётся в стенку лбом, или ему по этому лбу заедут так убедительно, чтобы он не смог этого не заметить. Хотя у нас есть уже масса проблем: мы завязались на этот известный трубопровод, "Южный поток", станция атомная... Надо ли было так глубоко влезать в интеграцию с турками? Не знаю, с одной стороны, это способ влияния Эрдогана на нас, но с другой – и наш способ влияния на него. Это сложная игра. Но, что важно, по поводу Турции нельзя иметь никаких иллюзий. Некоторое время назад стали рассказывать про "славяно-тюркское единство". Все эти прекраснодушные идеи евразийства в стиле Трубецкого и всех, кто потом этим занимался, – я думаю, что на данном этапе эти идеи требуют серьёзного переосмысления. Тем более что здесь мы видим уже сейчас ситуацию двойной лояльности тех людей, которые находятся в России. Те же азербайджанцы выходят и начинают турецкими флагами размахивать, начинают выяснять отношения и так далее. Эти вещи должны жёстко пресекаться. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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