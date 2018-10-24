Пашинян сам спланировал проигрыш в парламенте: «Он хочет избавиться от оппозиции»

Парламент Армении в среду в ходе специального заседания не избрал и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна на пост главы правительства.

Депутат Национального собрания Армении Айк Бабуханян в беседе с Царьградом оценил роешение парламента об отклонении кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Ранее спикер Заксобрания Армении Ара Баблоян заявил, что за Пашиняна в ходе голосования никто не проголосовал, таким образом, решнение не принято.

Айк Бабуханян настаивает, что Никол Пашинян сам спланировал подобный ход с отклонением собственной кандидатуры, чтобы «избавиться от оппозиции».

«Если Пашиняна дважды не выберут, он имеет право распустить парламент и избавиться от оппозиционных сил, что он и планирует сделать», - сказал собеседник Царьграда.