Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Главная / Политика

Пашинян разругался с президентом Армении из-за увольнения главы Генштаба

10 марта 2021, 10:35  •  120 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Ani Djaferian/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нестабильность в государственном аппарате привела к очередному политическому кризису
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об увольнении Оника Гаспаряна с поста главы Генерального штаба республики. Официальное заявление главы правительства уже опубликовано на сайте кабмина.
Ранее президент республики Армен Саркисян заявил о своем отказе от подписания указа об увольнении Гаспаряна с должности. Однако глава государства не направил соответствующий документ в Конституционный суд, из-за чего руководитель Генерального штаба был отстранен от должности автоматически.
Согласно приведенным данным, Саркисян лишь оспорил закон "О военной службе", нормы которого регулируют кадровые вопросы в вооруженных силах. Таким образом, говорится на портале правительства Армении, Гаспарян уволен с поста главы Генштаба 10 марта "силой закона".
На портале главы Армении указывается, что президент уже направил обращение в Конституционный суд с целью оспорить решение Пашиняна. В распространенном заявлении отмечается, что постановления КС республики могут привести к неправильной трактовке закона и ошибкам в правоприменительной практике из-за ранее принятых решений.
Быстрое решение суда, уверен Саркисян, позволит урегулировать кризисную ситуацию в стране, о чем говорится на сайте президента.
Ранее экс-глава Армении Роберт Кочарян призвал правительство республики принести публичные извинения перед народом за массовое разочарование. Политик полагает, что действующий состав кабмина принял решения, которые оказались губительными для государства. По словам Кочаряна, трехстороннее соглашение, подписанное по итогам карабахского конфликта, оказалось для Армении невероятным унижением.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с Путиным по Донбассу
10 марта 2021, 06:55
Германия и Франция разработали мирный план по Донбассу: Киев потребовал откровенности от России
10 марта 2021, 03:15
Переговоры бессмысленны: Эксперт призвал Россию "не пачкаться" о "нормандскую" инициативу Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предп...
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с П...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2021, 10:55
"Взвод гомосексуалистов" взбудоражил ВСУ. Военные заявили об измене
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
04 марта 2021, 14:20
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донбассе
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.