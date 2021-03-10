Пашинян разругался с президентом Армении из-за увольнения главы Генштаба

Никол Пашинян. Фото: Ani Djaferian/Global Look Press/www.globallookpress.com

Нестабильность в государственном аппарате привела к очередному политическому кризису

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об увольнении Оника Гаспаряна с поста главы Генерального штаба республики. Официальное заявление главы правительства уже опубликовано на сайте кабмина.

Ранее президент республики Армен Саркисян заявил о своем отказе от подписания указа об увольнении Гаспаряна с должности. Однако глава государства не направил соответствующий документ в Конституционный суд, из-за чего руководитель Генерального штаба был отстранен от должности автоматически.

Согласно приведенным данным, Саркисян лишь оспорил закон "О военной службе", нормы которого регулируют кадровые вопросы в вооруженных силах. Таким образом, говорится на портале правительства Армении, Гаспарян уволен с поста главы Генштаба 10 марта "силой закона".

На портале главы Армении указывается, что президент уже направил обращение в Конституционный суд с целью оспорить решение Пашиняна. В распространенном заявлении отмечается, что постановления КС республики могут привести к неправильной трактовке закона и ошибкам в правоприменительной практике из-за ранее принятых решений.

Быстрое решение суда, уверен Саркисян, позволит урегулировать кризисную ситуацию в стране, о чем говорится на сайте президента.

Ранее экс-глава Армении Роберт Кочарян призвал правительство республики принести публичные извинения перед народом за массовое разочарование. Политик полагает, что действующий состав кабмина принял решения, которые оказались губительными для государства. По словам Кочаряна, трехстороннее соглашение, подписанное по итогам карабахского конфликта, оказалось для Армении невероятным унижением.