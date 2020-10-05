Пашинян просит помощи у России, но не говорит о Соросе за своей спиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская сторона в случае необходимости окажет помощь Еревану. Речь идёт о помощи в вопросах обеспечения безопасности Армении. Пашинян полагает, что Россия отдаст приказ о введении войск тогда, когда это понадобится. Это предполагает имеющийся между странами договор.

В интервью немецкому изданию Bild Пашинян напоминает, что на территории Армении стоит российская военная база. Кроме того, у Армении и России единая система ПВО.

"Договор об этой системе очень чётко определяет, в каких случаях эти вооружённые силы могут использоваться также для (обеспечения) безопасности Армении", - пояснил Пашинян.

В то же время военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уверен, что прямо сейчас Никол Пашинян как раз и добивается, чтобы Россия отреагировала в рамках договора.

"Армения, которая теряет позиции и отступает в Карабахе, целенаправленно - и это сейчас абсолютно очевидно! - наносит ракетные удары по городам Азербайджана в расчете на ответный азербайджанский удар, чтобы выступить в качестве "жертвы" и обратиться за помощью к России и ОДКБ", - написал Коротченко в Twitter.

Коротченко предлагает своим подписчикам разобраться, а должны ли вообще действовать подобные гарантии в рамках договора в ситуации, подобной сегодняшней. А затем добавляет:

"Ереван играет на обострение, своими ракетными ударами по городам Азербайджана подталкивая Турцию к вмешательству в события. За Пашиняном стоят Сорос и США, стремящиеся столкнуть лбами Россию и Турцию в реальной войне".

Напомним, ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев подчёркивал, что Россия должна выбрать путь миротворца в данном конфликте и призвать стороны для переговоров в Москву. При этом Малофеев добавлял, что русские миротворцы вполне могут стоять на линии соприкосновения в качестве гарантии, что переговоры пройдут успешно.