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Пашинян призвал расследовать стрельбу в Карабахе

08 ноября 2021, 02:00  •  72 • Политика
Премьер-министр Армении призвал расследовать стрельбу в Нагорном Карабахе, заявив, что режим прекращения огня соблюдается лишь частично. Он также выразил своё отношение к русским миротворцам в регионе.
В ночь с 9 на 10 ноября прошлого года президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно предусматривало также разрешение некоторых территориальных споров.
"Должен констатировать, что до сих пор не реализовано право армянского населения на возвращение в Шуши и Гадрутский район Нагорного Карабаха", - заявил Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.
По его мнению, Азербайджан намеренно действует так, чтобы скомпрометировать деятельность русских миротворцев. В частности, полностью не соблюдает режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.
"Надеюсь, будет проведено тщательное расследование и предприняты необходимые действия", - произнёс армянский премьер.
Он также напомнил о предложении России подписать документ о демаркации и делимитации. Пашинян заявил, что готов был одобрить его ещё в мае. Однако до сих пор эти два процесса, а также открытие региональных коммуникаций "отделены друг от друга".
Премьер-министр Армении назвал исключительной роль прибывших из России в Нагорный Карабах миротворцев.

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