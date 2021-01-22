Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Главная / Политика

Пашинян пригрел экс-министра из "соровского гнезда"

22 января 2021, 01:10  •  83 • Политика
Новым руководителем аппарата правительства Армении стал бывший министр здравоохранения страны, который предсказывал согражданам коронавирусный апокалипсис. Помимо этого, местные напоминают о биографии чиновника, который оказался выкормышем "соровского гнезда".
В Армении к высоким постам добираются выходцы из "соровского гнезда". На это обращают внимание местные наблюдатели. В частности, новым главой аппарата премьера стал экс-министр здравоохранения Арсен Торосян. Кстати, всего год назад чиновник пугал сограждан коронавирусным апокалипсисом, что, впрочем, никак не сказалось на его карьере.
Однако местные наблюдатели напоминают интересные детали из прошлого нового главы аппарата правительства Пашиняна.
Так, он окончил Open Medical Institute, который связан с Фондом финансиста Джорджа Сороса. Биография Торосяна и CV опубликованы в годовом отчёте института за 2018 год как успешный пример развития карьеры выпускника соросовского института, указывает активист Нарек Малян.
Также с 2004-го Торосян год руководил группой социальных работников НПО Фонда Сороса "Реальный мир, настоящие люди". Примечательно, что организация получила грант в 230 тысяч долларов от офиса Сороса, в том числе для продвижения интересов ЛГБТ.
Впрочем, не только новый глава аппарата правительства связан с Соросом. Как оказалось при детальном рассмотрении, ряд высокопоставленных чиновников Армении связаны с соросовским фондом, передаёт "Катехон".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
21 января 2021, 23:20
Одесса признала Байдена президентом Украины
21 января 2021, 23:20
ЕСПЧ - как протрезвевший пьяница: Баранец оценил историческое решение по конфликту России и Грузии
21 января 2021, 23:20
"Соболь не придёт на митинг": Дети будут отдуваться за провокаторов Навального - Голованов
21 января 2021, 23:20
Среди российских чиновников выявили новую породу либералов. Их любимое дело - смотреть сериалы
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 23:20
ЕСПЧ - как протрезвевший пьяница: Баранец оценил историческое решение по конфликту Ро...
21 января 2021, 23:20
"Соболь не придёт на митинг": Дети будут отдуваться за провокаторов Навальн...
21 января 2021, 23:20
Среди российских чиновников выявили новую породу либералов. Их любимое дело - смотрет...
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Прот...
22 января 2021, 01:10
"Бог есть?", "Чей Крым?": Новым депутатам Госдумы предстоит народ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 06:45
Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
17 января 2021, 09:20
«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
16 января 2021, 21:25
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.