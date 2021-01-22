Пашинян пригрел экс-министра из "соровского гнезда"

В Армении к высоким постам добираются выходцы из "соровского гнезда". На это обращают внимание местные наблюдатели. В частности, новым главой аппарата премьера стал экс-министр здравоохранения Арсен Торосян. Кстати, всего год назад чиновник пугал сограждан коронавирусным апокалипсисом, что, впрочем, никак не сказалось на его карьере.

Однако местные наблюдатели напоминают интересные детали из прошлого нового главы аппарата правительства Пашиняна.

Так, он окончил Open Medical Institute, который связан с Фондом финансиста Джорджа Сороса. Биография Торосяна и CV опубликованы в годовом отчёте института за 2018 год как успешный пример развития карьеры выпускника соросовского института, указывает активист Нарек Малян.

Также с 2004-го Торосян год руководил группой социальных работников НПО Фонда Сороса "Реальный мир, настоящие люди". Примечательно, что организация получила грант в 230 тысяч долларов от офиса Сороса, в том числе для продвижения интересов ЛГБТ.

Впрочем, не только новый глава аппарата правительства связан с Соросом. Как оказалось при детальном рассмотрении, ряд высокопоставленных чиновников Армении связаны с соросовским фондом, передаёт "Катехон".