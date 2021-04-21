Пашинян потерял стратегически важную область: Эксперты об "изгнании" премьера Армении

На юге Армении проходит акция протеста против приезда Никола Пашиняна. Эксперты объяснили, почему премьер Армении потерял стратегически важную область.

Жители города Мегри Сюникской области Армении устроили протест и не пустили премьер-министра страны Никола Пашиняна. Эксперты считают, что глава правительства Армении потерял стратегически важный регион и дальше ситуация для него будет только ухудшаться.

Стоит отметить, что это уже второй город, который отказался принимать Пашиняна. Ранее опального премьера выгнали из города Агарак. Протестующие называют Пашиняна "предателем" и "турком".

Почему в Сюникской области столь остро отреагировали на визит премьера Армении, объяснил политический обозреватель Арман Абовян. Он указал, что регион является стратегически важным, так как на него претендуют Азербайджан и Турция.

Сюник является той болевой точкой, на которую претендуют Азербайджан и Турция. К сожалению, со стороны властей Армении внятного ответа на все эти вопросы нет,

- цитирует канал "360" слова эксперта.

Обозреватель напомнил, что 20 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил решить силой вопрос создания Зангезурского коридора через Сюникскую область, если Никол Пашинян откажется сделать это добровольно. И в регионе подозревают, что дело не ограничится одним коридором.

Аналогичное мнение высказывает и глава Центра человеческого развития Теван Погосян. Он указал, что жители Сюникской области больше не чувствуют себя в безопасности, а Пашинян отмалчивается по этому поводу.

Безопасность всей Армении зависит от Сюникской области. Если мы потеряем Сюник, Армении не будет,

- подчеркнул Погосян.

Эксперт добавил, что Пашинян пытается наладить какой-то диалог, но делает это без уважения к людям. И поэтому люди его не принимают и начинают называть всякими словами, типа "предателя" и "капитулятора".