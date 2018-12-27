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Пашинян потерял счет своим поездкам в Россию

27 декабря 2018, 21:40  •  14 • В России

Премьер Армении Никол Пашинян в паузе между двумя декабрьскими визитами в Россию успел выиграть парламентские выборы, обновив тем самым свой мандат на посту главы правительства. С чем его сразу же и поздравил Владимир Путин, приветствуя в Кремле.

- Это первый ваш приезд к нам после убедительной победы на выборах, - сказал президент России. - Хочу пожелать вам успехов, удачи в реализации всех планов, на благо Армении и армянского народа. Наши отношения характеризовать не нужно. Это по-настоящему союзнические отношения, наполненные достаточно большим содержанием.

- Я тоже очень рад вас видеть, видеть наших коллег, - ответил Пашинян. - Правда, я уже сбился со счета, которая наша встреча. Но подсказали мне в аэропорту ребята из протокола, что я один из самых часто посещающих Российскую Федерацию иностранных лидеров. А точнее, я в тройке лидеров.

Сложно сказать, повод ли это для гордости, но определенные выводы из этого факта сделать можно совершенно точно.

- Я думаю, что это подчеркивает контекст наших особых стратегических отношений, - тут же сделал их Пашинян. - Конечно же, мы тоже в следующем году ждем вас с официальным визитом в Армению. И это будет для нас очень приятно.

Неофициальные отношения гостя из Еревана радовали еще больше.

- В российских СМИ была публикация, что в новогоднем сезоне Армения – самое популярное направление российских туристов, и в сравнении с прошлым годом поток туристов вырастет на 70 процентов, - заявил он. - Это значит, как минимум, что люди не только заинтересованы, но и в Армении российских туристов очень хорошо принимают, и они себя очень хорошо чувствуют. Это подчеркивает глубину наших отношений: это не только политические, экономические, но и человеческие отношения, культурные отношения. Я уверен, что все эти отношения будут развиваться.

Пашинян добавил, что настроен "на дальнейшую интеграцию в рамках ЕАЭС" и очень серьезно относится к начинающемуся председательству Армении в Евразийском экономическом союзе.

- Уверен, что в итоге нашего председательства у нас будет еще более эффективная интеграция в рамках Евразийского экономического союза, - даже залез немного на поляну Александра Лукашенко премьер Армении.

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