Пашинян поставит точку в бархатной революции: Будет ли разворот на Запад?

Президент Армении Армен Саркисян распустил парламент после того, как со второй попытки депутаты не смогли одобрить единственную кандидатуру на пост премьер-министра - Никола Пашиняна. 9 декабря пройдут досрочные выборы, на которых партия Пашиняна имеет высокие шансы на получение большинства

Автор:

Гасанов Камран

Никол Пашинян пришел к власти, прошагав через всю страну с одним рюкзаком и телефоном. Его оружие – многотысячная толпа демонстрантов, заставляющая содрогаться любого противника «бархатной революции». Однако, даже получив кресло премьера, власть Пашиняна оказалась неполноценной. Парламент контролировала старая элита в лице соратников бывшего премьера Сержа Саргсяна. Тогда оппозиционер придумал хитрый ход. Отказался от поста главы кабмина и заставил Национальную Ассамблею выбрать нового премьер-министра, заранее зная, что никто не рискнет выдвинуть свою кандидатуру. Ведь улица желает только одного лидера – Пашиняна.

Вся власть революционерам

Все остальное было делом техники. Неделю назад и сегодня парламент дважды не одобрил кандидатуру Пашиняна на должность председателя правительства. И теперь, по конституции Армении, президент Армен Саркисян распустил законодательный орган. В его нынешнем составе 50 депутатов – республиканцы, далее 31 мандат у блока бизнесмена Гагика Царукяна, у партии Пашиняна «Елк» всего лишь 9 мест.

9 декабря пройдут досрочные выборы. На них Республиканская партия рискует оказаться в меньшинстве, а оппозиция во главе с Пашиняном может получить большинство голосов.