Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?

В Армении с визитом побывала российская делегация. В неё вошли министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Официальный визит должен был пройти по высшему разряду в свете того, как Россия помогла Еревану решить вопрос по Нагорному Карабаху. Однако без неурядиц не обошлось.

В частности, журналисты заметили, что на протокольной встрече министра обороны России Сергея Шойгу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном за спиной разговаривающих лишь один флаг - Армении.

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Отсутствие государственного флага России также заметили и во время переговоров Пашиняна и главы МИД Сергея Лаврова.

Журналистка Юлия Витязева выразила недоумение, почему в Ереване "не нашлось триколора". Журналист Михаил Шахназаров в своём Telegram-канале попытался всё объяснить. Он заверил, что флаг обеих сторон необязателен на встречах такого уровня.

На это же указали и в российском МИД. В Telegram-канале внешнеполитического ведомства напомнили о прошлогодней встрече Лаврова и Пашиняна, где также был лишь армянский флаг.

При этом, указали в МИД, действительно, наличие флагов стран во время мероприятий очень важно. Но более важно содержание переговоров.

"У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идёт о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом", - говорится в сообщении.

Впрочем, в Армении, по всей видимости, весьма вольно придерживаются всех норм. Для "любимых" гостей не жалко и пренебречь протоколом? В частности, в 2018 году тот же Пашинян принимал канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Ереване, а на встрече были установлены даже два флага.

Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua/Globallookpress