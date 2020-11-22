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Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?

22 ноября 2020, 02:10  •  22 • В мире
В Ереване на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями России внимательные зрители не увидели протокольных флагов нашей страны. Журналистка Юлия Витязева недоумевающе заметила: неужели в Ереване не нашлось российского триколора? Впрочем, на оплошность армянской стороны списать этот просчёт сложно: два года назад, когда Пашинян привечал в Ереване канцлера ФРГ Ангелу Меркель, на встрече было аж два флага - Германии и Евросоюза. И тут возникает логичный вопрос: Пашинян посмел принизить Россию, и флаги выносят лишь для "любимых" гостей?
В Армении с визитом побывала российская делегация. В неё вошли министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Официальный визит должен был пройти по высшему разряду в свете того, как Россия помогла Еревану решить вопрос по Нагорному Карабаху. Однако без неурядиц не обошлось.
В частности, журналисты заметили, что на протокольной встрече министра обороны России Сергея Шойгу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном за спиной разговаривающих лишь один флаг - Армении.
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Публикация от Nikol Pashinyan (@nikolpashinyan_official)
Отсутствие государственного флага России также заметили и во время переговоров Пашиняна и главы МИД Сергея Лаврова.
Журналистка Юлия Витязева выразила недоумение, почему в Ереване "не нашлось триколора". Журналист Михаил Шахназаров в своём Telegram-канале попытался всё объяснить. Он заверил, что флаг обеих сторон необязателен на встречах такого уровня.
На это же указали и в российском МИД. В Telegram-канале внешнеполитического ведомства напомнили о прошлогодней встрече Лаврова и Пашиняна, где также был лишь армянский флаг.
При этом, указали в МИД, действительно, наличие флагов стран во время мероприятий очень важно. Но более важно содержание переговоров.
"У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идёт о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом", - говорится в сообщении.
Впрочем, в Армении, по всей видимости, весьма вольно придерживаются всех норм. Для "любимых" гостей не жалко и пренебречь протоколом? В частности, в 2018 году тот же Пашинян принимал канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Ереване, а на встрече были установлены даже два флага.
Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua/Globallookpress

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