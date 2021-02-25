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Пашинян пошёл ва-банк: "Думал, Россия будет биться за него"
25 февраля 2021, 18:40 • 151 • Политика
Никол Пашинян пошёл ва-банк, решившись на обострение отношений с Баку: "Думал, Россия будет биться за него". Однако "не прокатило", заметил Михаил Тимошенко. Теперь армянского премьера ждёт расплата: "Но сам он не уйдёт".
Военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал призыв Генштаба ВС Армении к правительству страны с требованием уйти в отставку.
Соответствующее заявление военный госорган республики сделал после увольнения замначальника Генерального штаба армянских вооружённых сил Тирана Хачатряна. В ведомстве этот шаг премьер-министра страны Никола Пашиняна сочли безответственным решением.
Тимошенко выразил мнение в интервью для канала Царьград, что Еревану не стоило идти на эскалацию отношений с Азербайджаном: "Было и так понятно, чем это закончится".
Он добавил, что в данной ситуации выступает на стороне Генштаба. По его мнению, Пашинян допустил серьёзный просчёт во время нового обострения в отношениях с Баку, и теперь ему придётся расплачиваться за ошибку.
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