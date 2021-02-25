Пашинян пошёл ва-банк: "Думал, Россия будет биться за него"

Никол Пашинян пошёл ва-банк, решившись на обострение отношений с Баку: "Думал, Россия будет биться за него". Однако "не прокатило", заметил Михаил Тимошенко. Теперь армянского премьера ждёт расплата: "Но сам он не уйдёт".

Военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал призыв Генштаба ВС Армении к правительству страны с требованием уйти в отставку.

Соответствующее заявление военный госорган республики сделал после увольнения замначальника Генерального штаба армянских вооружённых сил Тирана Хачатряна. В ведомстве этот шаг премьер-министра страны Никола Пашиняна сочли безответственным решением.

Тимошенко выразил мнение в интервью для канала Царьград, что Еревану не стоило идти на эскалацию отношений с Азербайджаном: "Было и так понятно, чем это закончится".

Не понимал только сам Пашинян. А теперь он зубами вцепился во власть и не уйдёт сам. Ему должна быть команда от тех, кто его туда поставил. А поставили его "товарищи Соросы". Ещё интересно, что Ереван так бьётся за свой суверенитет в его исторических, как он считает, районах, а между тем армян в РФ больше, чем в самой Армении. Армянская диаспора вообще рассеяна по всему земному шару. Почему же тогда все не бросились спасать свою страну и Нагорный Карабах? А потому, что им по большому счёту по барабану на всё это, - считает эксперт.

Он добавил, что в данной ситуации выступает на стороне Генштаба. По его мнению, Пашинян допустил серьёзный просчёт во время нового обострения в отношениях с Баку, и теперь ему придётся расплачиваться за ошибку.