Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян попросил помощи у ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) после произошедшего 13 мая инцидента на границе страны.

Инициировать консультации с ОДКБ должны глава Минобороны Вагаршак Арутюнян, глава МИД Ара Айвазян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Именно им было адресовано поручение Пашиняна, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

И.о. премьера Армении оценивает ситуацию в районе Чёрного озера как крайне опасную. Он также информировал об азербайджанских военных, которые всё ещё находятся на приграничной территории. По данным политика, в Сюникской и Гегаркуникской областях сейчас дислоцируются 240 бойцов.

Ранее Армения сообщила о провокации на данной территории. По данным Минобороны этой страны, 13 мая азербайджанские военные попытались продвинуться на чужую территорию, чтобы провести там работы. Они объяснили это "корректировкой границ". По данным ведомства, их действия были сразу же пресечены.

Спорной территорией Нагорный Карабах является с 1991 года. Этот район населяют преимущественно армяне. После провозглашения Карабахом независимости от Азербайджана, началась война. Через три года было заключено трёхстороннее перемирие между Азербайджаном, Арменией и Нагорно-Карабахской республикой (Арцахом). В сентябре 2020 года бои возобновились и длились до 10 ноября. Режим прекращения огня стал действовать после принятия Арменией, Азербайджаном и Россией соответствующего соглашения.