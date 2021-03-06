Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донб...
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последс...
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
Главная / В мире

Пашинян получил умиротворяющий ответ из Госдепа. Военкор удивился: "А как США участвовали?"

06 марта 2021, 07:35  •  66 • В мире
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонную беседу с премьером Армении Николом Пашиняном. Глава Госдепа заверил армянского политика, что Вашингтон готов продолжать участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Военкора Александра Коца изумила такая трактовка. "А напомните, как США участвовали в урегулировании конфликта?" - спросил он в своём телеграм-канале.
После серии протестов в Ереване стало известно о телефонном разговоре премьера Армении Никола Пашиняна с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Как говорится на сайте правительства республики, премьер обсудил вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, а также поднял тему о двустороннем сотрудничестве.
На официальном сайте правительства Армении сказано, что Пашинян дал высокую оценку постоянной поддержке со стороны США. Кроме того, политик оценил и роль США в Минской группе ОБСЕ.
Со своей стороны американский госсекретарь отметил важность партнёрских отношений с Арменией. США обещают и дальше помогать республике в проведении реформ.
Подобные формулировки не могут не вызывать вопросы. Военкор Александр Коц недоумевающе отметил, что роль США в урегулировании карабахского конфликта вызывает вопросы.
"А напомните, как США участвовали в урегулировании конфликта. Ну если не считать бессмысленного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - иронично заметил он в своём телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
05 марта 2021, 20:35
"Хочу публично поблагодарить": Премьер Словакии сказал спасибо министру Венгрии за "Спутник V"
05 марта 2021, 22:25
Еврокомиссия назвала условие закупки странами ЕС вакцины "Спутник V": Под вашу ответственность
05 марта 2021, 22:25
И тут по небу проплыл танкер…: Фото "Летучего Голландца" из Англии объяснил эксперт
05 марта 2021, 17:45
«Надеемся, что безумные позывы останутся только на страницах СМИ»: в России отреагировали на сообщения о новых санкциях
05 марта 2021, 18:45
Запрещённая цитата Джо Байдена: Президент США в прямом эфире признался, что он подкаблучник
06 марта 2021, 02:05
Оторваться от России и Белоруссии: Украина готовится к энергетической изоляции
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за укра...
06 марта 2021, 02:05
"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2021, 04:45
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и где находится
02 марта 2021, 05:30
"Восторг и хохот": Жители Болгарии посмеялись над моделью украинского электроброневика
04 марта 2021, 10:40
Кедми - о распаде России: "Осталось четыре года"
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
27 февраля 2021, 20:15
Список из 1387 моделей: Минпромторг обновил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
27 февраля 2021, 16:30
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.