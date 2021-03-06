Пашинян получил умиротворяющий ответ из Госдепа. Военкор удивился: "А как США участвовали?"

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонную беседу с премьером Армении Николом Пашиняном. Глава Госдепа заверил армянского политика, что Вашингтон готов продолжать участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Военкора Александра Коца изумила такая трактовка. "А напомните, как США участвовали в урегулировании конфликта?" - спросил он в своём телеграм-канале.

После серии протестов в Ереване стало известно о телефонном разговоре премьера Армении Никола Пашиняна с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Как говорится на сайте правительства республики, премьер обсудил вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, а также поднял тему о двустороннем сотрудничестве.

На официальном сайте правительства Армении сказано, что Пашинян дал высокую оценку постоянной поддержке со стороны США. Кроме того, политик оценил и роль США в Минской группе ОБСЕ.

Со своей стороны американский госсекретарь отметил важность партнёрских отношений с Арменией. США обещают и дальше помогать республике в проведении реформ.

Подобные формулировки не могут не вызывать вопросы. Военкор Александр Коц недоумевающе отметил, что роль США в урегулировании карабахского конфликта вызывает вопросы.

"А напомните, как США участвовали в урегулировании конфликта. Ну если не считать бессмысленного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - иронично заметил он в своём телеграм-канале.