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Пашинян подключился к ситуации в Казахстане. Он намерен говорить с Путиным

06 января 2022, 01:20  •  119 • Политика
Никол Пашинян подключился к ситуации в Казахстане. Премьер Армении побеседовал с Касым-Жомартом Токаевым и после приступил к консультациям с лидерами остальных государств, состоящих в ОДКБ. Он намерен говорить, в частности, с Владимиром Путиным.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил в Facebook, что недавно говорил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым по поводу обострившихся протестов в среднеазиатской республике.
Пашинян отметил, что его собеседник надеется на помощь со стороны стран ОДКБ в преодолении напряжённой обстановки в своей стране.
В связи с этим премьер Армении, завершив беседу с Токаевым, немедля приступил к консультациям с лидерами государств, состоящих в ОДКБ.
Напомним, в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия.
Таким образом, Пашинян, как следует из его заявления, планирует переговоры по казахстанским протестам, в частности, с президентом России Владимиром Путиным.

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