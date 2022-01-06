Пашинян подключился к ситуации в Казахстане. Он намерен говорить с Путиным

Никол Пашинян подключился к ситуации в Казахстане. Премьер Армении побеседовал с Касым-Жомартом Токаевым и после приступил к консультациям с лидерами остальных государств, состоящих в ОДКБ. Он намерен говорить, в частности, с Владимиром Путиным.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил в Facebook, что недавно говорил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым по поводу обострившихся протестов в среднеазиатской республике.

Пашинян отметил, что его собеседник надеется на помощь со стороны стран ОДКБ в преодолении напряжённой обстановки в своей стране.

В связи с этим премьер Армении, завершив беседу с Токаевым, немедля приступил к консультациям с лидерами государств, состоящих в ОДКБ.

Напомним, в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия.

Таким образом, Пашинян, как следует из его заявления, планирует переговоры по казахстанским протестам, в частности, с президентом России Владимиром Путиным.