Пашинян подал в отставку

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press//www.globallookpress.com

До парламентских выборов глава правительства Армении продолжит работать

Никол Пашинян объявил, что увольняется. Однако премьер Армении уходит в отставку, чтобы иметь возможность пойти на парламентские выборы, которые ожидаются в стране 20 июня.

До этого времени Пашинян продолжит руководить кабмином. На выборы лидера Армении его выдвинула партия "Гражданский договор".

О своем решении Пашинян объявил народу в обращении, трансляция которого шла на его странице в "Фейсбук".

О том, что премьер Армении уйдет в отставку, стало известно от него самого в конце марта. Тогда Пашинян заявил, что сделает это, чтобы в стране состоялись внеочередные парламентские выборы. Лидер армян заверил свой народ в том, что продолжит ему служить, если граждане его поддержат. Иначе он обещал оставить должность.

После подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном из-за конфликта в Нагорном Карабахе, разразившемся в 2020-м, общественность первой страны требовала отставки Пашиняна. Многие люди остались недовольны результатом военных действий. Народ обвинил премьера с сдаче региона Баку.