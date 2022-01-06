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Пашинян озвучил решение совета ОДКБ по Казахстану

06 января 2022, 01:20  •  187 • Политика
Никол Пашинян озвучил решение совета ОДКБ по Казахстану. Так, в республику на ограниченный срок будут направлены миротворческие части.
Армянский премьер-министр озвучил решение Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.
Так, в республику будут направлены миротворческие части. Они будут находиться в стране в течение ограниченного периода времени.

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