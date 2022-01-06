Никол Пашинян озвучил решение совета ОДКБ по Казахстану. Так, в республику на ограниченный срок будут направлены миротворческие части.

Армянский премьер-министр озвучил решение Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Так, в республику будут направлены миротворческие части. Они будут находиться в стране в течение ограниченного периода времени.