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Пашинян озвучил решение совета ОДКБ по Казахстану
06 января 2022, 01:20 • 187 • Политика
Никол Пашинян озвучил решение совета ОДКБ по Казахстану. Так, в республику на ограниченный срок будут направлены миротворческие части.
Армянский премьер-министр озвучил решение Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.
Так, в республику будут направлены миротворческие части. Они будут находиться в стране в течение ограниченного периода времени.
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