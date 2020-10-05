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Пашинян отправил сына на войну с Азербайджаном

05 октября 2020, 21:50  •  57 • Политика
Пашинян сообщил, что его сын записался добровольцем в армию. Ранее премьер призвал бывших военных примкнуть к вооружённым силам на добровольных началах.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его сын записался добровольцем в армию, чтобы принять участие в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Информация была помещена на странице главы правительства Армении в Facebook.
Сообщение появилось вскоре после призыва Пашиняна ко всем бывшим военнослужащим, демобилизовавшимся за последний год, присоединиться к вооружённым силам на добровольных началах. Сын премьера Армении завершил срочную службу в армии в июне 2020 года.
"Наш сын записался в ряды армии", - написал Пашинян, прикрепив соответствующую фотографию.
Стоит отметить, что сын главы правительства Армении проходил срочную службу именно в Карабахе.
Напомним, что новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном в борьбе за Нагорный Карабах начался в воскресенье, 27 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в нанесении первого удара. С тех пор в регионе не утихают боевые действия. Судя по сообщениям, Баку теснит Ереван.

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