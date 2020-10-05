Пашинян отправил сына на войну с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его сын записался добровольцем в армию, чтобы принять участие в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Информация была помещена на странице главы правительства Армении в Facebook.

Сообщение появилось вскоре после призыва Пашиняна ко всем бывшим военнослужащим, демобилизовавшимся за последний год, присоединиться к вооружённым силам на добровольных началах. Сын премьера Армении завершил срочную службу в армии в июне 2020 года.

"Наш сын записался в ряды армии", - написал Пашинян, прикрепив соответствующую фотографию.

Стоит отметить, что сын главы правительства Армении проходил срочную службу именно в Карабахе.

Напомним, что новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном в борьбе за Нагорный Карабах начался в воскресенье, 27 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в нанесении первого удара. С тех пор в регионе не утихают боевые действия. Судя по сообщениям, Баку теснит Ереван.