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Пашинян оконфузился во время обращения к президенту Казахстана - видео

21 мая 2021, 18:00  •  99 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик не смог вспомнить сложное отчество союзника по ОДКБ
Исполняющий обязанности главы правительства Республики Армении Никол Пашинян неправильно обратился к президенту Казахстана Жомарту Токаеву. Представитель Еревана поприветствовал своего коллегу, назвав последнего Жомартом Токаевичем, выступая накануне на саммите Евразийского экономического союза.
Так, сам Токаев после завершения своего выступления передал слово и.о. премьера Армении.
"Прошу вас, Никол Воваевич", – обратился казахстанский лидер к Пашиняну.
Последний в итоге назвал Токаева "Касымом Токаевичем", забыв, вероятно, что отчество президента Казахстана – Кемелевич.
Сам глава государства, по всей вероятности, сохранил невозмутимость на лице после небольшой оплошности Пашиняна. Однако, предположили журналисты News.ru, Токаев на какое-то мгновение растерялся из-за нестандартного и неожиданного обращения армянского коллеги.
Ранее Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном.
Позднее обращение исполняющего обязанности премьера республики прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Российский госслужащий заявил, что Москва находится в постоянном контакте не только с армянской, но и азербайджанской стороной по ситуации на Закавказье. В Кремле напомнили, что все достигнутые договоренности должны выполняться в рамках недавно заключенного трехстороннего соглашения. Российская сторона работает над снижением напряженности в регионе.

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