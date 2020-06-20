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Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы

20 июня 2020, 00:00  •  92 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он не может в этом году посетить парад Победы в Москве из-за эпидемии коронавируса у себя на родине. Об этом он сообщил в письме, которое направил президенту России Владимиру Путину.
Глава правительства республики подчеркнул, что он с большой радостью принял приглашение Путина, однако ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы. Премьер добавил, что он сам и многие его сограждане с огромным уважением относятся к празднику Победы и будут мысленно с Россией.
Уверен, миллионы жителей наших стран будут следить за праздничными мероприятиями, мысленно отправившись в 1945 год, когда наши деды гордо шагали по Красной площади, - говорится в письме.
Как пояснили агентству ТАСС, армянская делегация всё же прибудет в Москву, но представлять её будет уже не Пашинян, а министр обороны Армении Давид Тоноян. Вместе с ним в Россию прибудут 75 армянских военнослужащих, которые пройдут колонной по Красной площади во время торжественных мероприятий.
Напомним, что ранее у Пашиняна и его родных был диагностирован коронавирус, однако к началу июня премьер-министр успел выздороветь. В этом году парад в честь победы над нацистской Германией, который традиционно проводится 9 мая, был перенесён на 24 июня из-за эпидемии коронавируса.

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