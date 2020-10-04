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Пашинян обвинил Азербайджан и Турцию в новом геноциде армян
04 октября 2020, 13:45 • 38 • Политика
Премьер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан и Турцию в новом геноциде армян. При этом он уверяет, что противник пока не решил ни одной тактической задачи в Нагорном Карабахе.
Целью военного конфликта в Нагорном Карабахе является новый геноцид армян. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступивший с обращением к нации.
По мнению политика, именно в систематическом уничтожении армян заключается главная задача турецких и азербайджанских военных.
Так, в зоне конфликта действуют сирийские террористы и порядка 150 высокопоставленных турецких военнослужащих. Они находятся на территории Азербайджана и руководят боевыми действиями.
Пашинян уверен, что речь идёт не только о территориальном споре, но и о решении "национального вопроса".
"Их цель - армяне. Их цель - продолжение геноцида армян", - заявил премьер Армении.
Комментируя потери армянской стороны в Нагорном Карабахе, Пашинян отметил, что в рамках беспрецедентной атаки Баку якобы пока не решил ни одной тактической задачи.
Как ранее поведал телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.
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