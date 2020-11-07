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Пашинян не придумал ничего лучше? Воевать в Карабах едет женский полк

07 ноября 2020, 06:30  •  80 • Политика
Супруга Пашиняна заявила, что её женский отряд готов участвовать в боях. В него входят 13 девушек, включая саму жену премьера Армении. "Отряд назван именем армянской царицы Эрато", - сообщила супруга политика в соцсети.
Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна объявила о скорой отправке в Нагорный Карабах для участия в боях отряда из 13 женщин, в который входит и она сама. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице супруги политика в Facebook.
Отмечается, что отряд назван в честь армянской царицы Эрато. Его участницы прошли десятидневный курс тренировок и теперь готовы отправиться в Карабах для участия в военном конфликте с Азербайджаном.
Наш отряд после десятидневных тренировок готов к выполнению боевой задачи. Отряд назван именем армянской царицы Эрато, - гласит сообщение в соцсети.
Ранее воевать в Карабах добровольцем отправился сын Никола Пашиняна. Обстановка в регионе пока складывается не в пользу армян. Азербайджанские войска ведут наступления и грозят отрезать Степанакерт, столицу Карабаха, от границы с Арменией.
Напомним, что тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах вспыхнул с новой силой 27 сентября. С тех пор стороны обмениваются ударами, неся потери в людях и технике.
Фото: скриншот facebook.com/wifeofarmenianPM

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